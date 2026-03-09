Neočekivani udarac za Trumpa: U Americi raste nezaposlenost u svim sektorima osim socijalne pomoći

"Kad sam prvi put vidio izvješće, to je definitivno nešto što vam na trenutak doslovno izbije zrak iz pluća. Pomislite: 'Ovo je prilično zabrinjavajuće', jer gubitak 92.000 radnih mjesta je velik, pogotovo nakon što smo u siječnju dobili gotovo 130.000 novih radnih mjesta, rekao je Cory Stahle, ekonomist iz istraživačkog odjela Indeed Hiring Laba