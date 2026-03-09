Neočekivani udarac za Trumpa: U Americi raste nezaposlenost u svim sektorima osim socijalne pomoći

Dok američki predsjednik Donald Trump s Izraelom vodi napad na Iran, s tržišta rada stigli su mu zabrinjavajući podaci - broj zaposlenih u veljači neočekivano je pao, a stopa nezaposlenosti porasla je na 4,4 posto.
Oglas
Prošli je mjesec u Sjedinjenim Državama nestalo gotovo 100.000 radnih mjesta, što je najveći pad u posljednjih nekoliko mjeseci, javlja hrt.hr.
Jedini sektor koji je zabilježio rast zaposlenih jesu službe socijalbne pomoći.
"Kad sam prvi put vidio izvješće, to je definitivno nešto što vam na trenutak doslovno izbije zrak iz pluća. Pomislite: 'Ovo je prilično zabrinjavajuće', jer gubitak 92.000 radnih mjesta je velik, pogotovo nakon što smo u siječnju dobili gotovo 130.000 novih radnih mjesta, rekao je Cory Stahle, ekonomist iz istraživačkog odjela Indeed Hiring Laba
Pad zaposlenosti zahvatio je gotovo sve sektore gospodarstva, a najviše zdravstvo. Zaposlenost je pala i u IT sektoru, prijevozu, građevinarstvu te u saveznoj administraciji, djelomično i zbog politike Bijele kuće koja želi smanjiti broj zaposlenih u državnom aparatu.
Ništa od Trumpopvih najava oporavka
"Prošlog je mjeseca broj radnih mjesta u zdravstvenom sektoru pao. Naša administracija tvrdi da je to zbog štrajkova. Ne mislim da je to nužno u skladu s podacima, kaže Lonnie Golden, profesor ekonomije rada i ljudskih resursa na Penn State Abingtonu.
Kako ističe HRT.hr, očekivalo se da će se tržište rada ove godine oporaviti nakon slabe 2025., kad je gospodarstvo – pogođeno nepredvidivom carinskom politikom predsjednika Donalda Trumpa i dugotrajnim učinkom visokih kamatnih stopa – stvaralo tek oko 15.000 novih radnih mjesta mjesečno.
Optimistične prognoze tada je iznosio i sam predsjednik Trump, ali taj oporavak zasad izostaje i ekonomisti upozoravaju na sve izraženije znakove usporavanja. Potražnja za radnom snagom slabi, a zabrinutost izaziva i trajna inflacija.
Na rubu praga zabrinutosti
Glavna ekonomistica KPMG-a Diane Swank smatra da se gospodarstvu osjeća nesigurnost zbog carina te promjene poslovnih modela koje uzrokuje umjetna inteligencija. Postojeći rast nezaposlenosti u skladu je s najavama o otpuštanjima, s kraja prošle godine.
Stopa nezaposlenosti od 4,4 posto zasad nije alarmantna, ali ekonomisti ističu da je na rubu praga zbirnutosti od 4,5 posto.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas