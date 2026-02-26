Kineski radnici iz srpske tvornice Mint potvrdili za N1 da rade na crno: Zviždačica uhićena i čeka je deportacija

„Nakon toga otišla sam u kompaniju Mint pitati kineskog menadžera hoće li mi biti plaćeno odsustvo. Kada sam ušla na kapiju kompanije, zaštitar me verbalno pokušao zaustaviti i nije me pustio unutra, govoreći ‘ne, ne’. Ipak sam ušla. Oko 15 minuta kasnije dva muškarca iz osiguranja potjerala su me u hodnik. Prvo su mi prijetili riječima i gestama, govoreći mi da odem. Nisam otišla, pa me jedan radnik zgrabio za obje ruke, a drugi me ošamario po licu“, priča ona.