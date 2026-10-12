UBLAŽAVANJE NESTAŠICE
Njemačka najavila otpuštanje 15 milijuna barela nafte i goriva iz rezervi
Njemačka će iz državnih rezervi plasirati na tržište do 15 milijuna barela dizela, loživog ulja i sirove nafte kako bi se ublažila nestašica i pritisak na cijene energenata, izjavila je ministrica gospodarstva Katherina Reiche za Reuters
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Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila je prošli tjedan da će ubrzati otpuštanje nafte i goriva iz rezervi, prema planu iz ožujka.
S obzirom na napetu situaciju na tržištima dizela, prioritet će države članice u najvećoj mogućoj mjeri dati otpuštanju zaliha dizela, napomenula je IEA u priopćenju, ne navodeći koliki će biti udio tog goriva u ukupnoj količini barela koje će plasirati na tržište.
Kad bi zemlje iz zaliha otpustile sve barele na koje su se obvezale u ožujku, to bi značilo dodatnih 100 milijuna barela na tržištu, navodi se u priopćenju.
Upravo su tu količinu navele i članice skupine G7 kad su početkom listopada pozvale članice IEA‑e da ispune obaveze preuzete početkom proljeća. G7 je najavio i koordinirano otpuštanje barela tijekom razdoblja od četiri mjeseca. U prvih 20 dana prioritet će biti otpuštanje zaliha dizela, dodali su.
Čelnik IEA-e Fatih Birol bio je naveo da je od dogovorenih 400 milijuna barela iz zaliha otpušteno 325 milijuna barela. Europa je zbog upućenosti na uvoz dizela posebno osjetljiva na poremećaje u opskrbi, dodao je Birol, napomenuvši i da američki dizel čini polovinu europskog uvoza.
Prema procjenama investicijske banke JPMorgan, europske zemlje još trebaju staviti na tržište oko 40 milijuna barela nafte iz zaliha koje su se u ožujku obvezale osloboditi u sklopu programa IEA-e. Njemačka i Francuska najavile su da će iz rezervi pustiti ukupno 25 milijuna barela, čime bi se trebalo 'namaknuti' još oko 15 milijuna barela.
Njemačka je u sklopu dogovora iz ožujka bila najavila otpuštanje 19,5 milijuna barela iz rezervi, a Francuska je najavila 14,6 milijuna barela.
"Dizel i loživo ulje bit će prvi na redu, a nakon njih sirova nafta", rekla je Reiche u petak, dodajući da će Njemačka u potpunosti provesti dogovor skupine G7.
Ministrica je istaknula da pri puštanju zaliha treba voditi računa o cijelom opskrbnom lancu jer same zalihe sirove nafte nisu dovoljne.
Reiche nije navela koliko će se barela pojedine vrste goriva i sirove nafte pustiti iz rezervi ni kada će se to dogoditi.
Francuska je pak prošle srijedi najavila da će iz hitnih rezervi otpustiti 10 milijuna barela dizela dok je Italija izvijestila da je već ispunila obvezu od 10 milijuna barela u sklopu programa IEA-e.
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