Njemačka najavila otpuštanje 15 milijuna barela nafte i goriva iz rezervi

Prema procjenama investicijske banke JPMorgan, europske zemlje još trebaju staviti na tržište oko 40 milijuna barela nafte iz zaliha koje su se u ožujku obvezale osloboditi u sklopu programa IEA-e. Njemačka i Francuska najavile su da će iz rezervi pustiti ukupno 25 milijuna barela, čime bi se trebalo 'namaknuti' još oko 15 milijuna barela.