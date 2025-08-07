Njemački proizvođač softvera ulaže 150 milijuna eura u Vijetnam

Njemački proizvođač poslovnog softvera SAP objavio je da će u idućih pet godina uložiti 150 milijuna eura u istraživačko-razvojni centar u Vijetnamu.
Njemačka tvrtka planira osnovati istraživačko-razvojni centra SAP Labs Vietnam u Ho-Ši-Minu, uz planirana ulaganja veća od 4,5 bilijuna vijetnamskih donga.
Novi centar razvijat će softver, posebno na područjima poput održivih digitalnih lanaca opskrbe i poslovnih rješenja integriranih s umjetnom inteligencijom.
SAP Labs Vietnam zaposlio je od rujna 2024. više od 200 zaposlenika, a očekuje se da će njihov broj do 2027. narasti na 500.
Kompanija namjerava tijesno surađivati i sa sveučilištima u Ho-Chi-Minhu i podupirati studente, posebno na područjima poput analize podataka, umjetne inteligencije i razvoja softvera, i ponuditi im mogućnost zapošljavanja, navodi vijetnamsko ministarstvo kulture, sporta i turizma na službenom portalu vijetnam.vn.
"Brza digitalna transformacija i mlado, tehnički pismeno stanovništvo osigurali su Vijetnamu poziciju važnog uporišta u SAP-ovoj globalnoj viziji čiji je cilj dugoročni rast uparen s temeljitim inovacijama", rekao je glavni direktor SAP-a Vietnam Viet Nguyen.
SAP ima centre za istraživanje i razvoj u 20 zemalja širom svijeta, koji zapošljavaju ukupno više od 51 tisuću radnika, stoji na službenoj internetskoj stranici kompanije.
Američki proizvođač čipova Qualcomm objavio je već početkom lipnja da je u glavnom gradu Vijetnama Hanoiju otvorio centar za istraživanje i razvoj umjetne inteligencije, izgrađen na temeljima nekadašnjeg odjela vijetnamske tvrtke VinAI.
Otvaranje novog, trećeg po veličini Qualcommovog centra u svijetu, u skladu je s vijetnamskom strategijom za umjetnu inteligenciju, poluvodiče i digitalnu transformaciju, navode u kompaniji, istaknuvši da će im težište biti na prijenosu tehnologija, suradnji ekosustava i izgradnji kapaciteta.
Istraživači će se u novom centru usmjeriti na doradu rješenja generativne i agentske umjetne inteligencije za primjenu u mobitelima, osobnim računalima, proširenoj stvarnosti, automobilskoj industriji i umrežavanju uređaja, objasnili su tada iz Qualcomma.
