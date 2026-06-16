Nobelovac u Zagrebu: Hrvatska je napredovala, ali je i dalje znatno siromašnija od prosjeka EU-a

AFP / JONATHAN NACKSTRAND

Hrvatska je nakon više od deset godina članstva u Europskoj uniji ostvarila napredak u jačanju institucija te gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje za prosjekom Unije i suočava se s važnim razvojnim izazovima, ocijenio je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2024. godine James A. Robinson na Adria Business Forumu u Zagrebu.

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Robinson je, odgovarajući na pitanja o učincima članstva Hrvatske u EU, istaknuo kako je njegova opća percepcija da je europska integracija "iznimno pozitivna" za sve zemlje koje su joj pristupile, uz napomenu da Hrvatska i dalje ima "dug put pred sobom".

"Hrvatska je napredovala u jačanju institucija, osnažila je ekonomiju i razvija se, ali je i dalje znatno siromašnija od prosjeka Europske unije“, rekao je Robinson.

Dodao je kako je pred Hrvatskom i dalje značajan posao u području izgradnje institucija i gospodarskog razvoja.

Govoreći o iseljavanju visokokvalificirane radne snage, Robinson je ocijenio kako je mobilnost i odlazak u inozemstvo općenito pozitivan proces te da dijaspora može predstavljati važan razvojni resurs.

"Po mom mišljenju, dijaspora je pozitivna stvar i dobro je da se ljudi kreću jer to stvara društvene mreže“, rekao je Robinson, istaknuvši kako rad u inozemstvu omogućuje stjecanje znanja, iskustva i kapitala koji se mogu vratiti u matične zemlje.

Kao ilustraciju naveo je primjer sporta, uspoređujući međunarodnu karijeru nogometaša s ekonomskim učinkom mobilnosti radne snage, te dodao kako bi vrhunski sportaši, poput Luke Modrića, teško dostigli isti nivo da su ostali igrati isključivo u domaćim ligama.

Komentirajući probleme birokracije i korupcije u post-socijalističkim zemljama, Robinson je kazao kako su te države naslijedile "izrazito korumpiran i neučinkovit državni aparat" iz komunističkog razdoblja, što zahtijeva dugotrajan proces reformi.

"Morate graditi državne institucije, kapacitete i meritokraciju te kulturu oko toga, a to se ne može napraviti preko noći, niti u nekoliko godina“, rekao je Robinson, naglasivši da su slični procesi u povijesti trajali desetljećima.

"Što idete istočnije, to su problemi veći"

U kontekstu razlika u razvoju među post-socijalističkim zemljama, Robinson je ocijenio kako povijesne okolnosti imaju ključnu ulogu u institucionalnom i ekonomskom razvoju.

"Postoji određeni gradijent – što idete istočnije, to su problemi veći, a to je posljedica povijesti", zaključio je, navodeći razlike u povijesnom razvoju zemalja poput Poljske i Češke u odnosu na dio jugoistočne Europe.

Adria Business Forum, koji se održava u Mozaik Centru u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista, okupio je niz domaćih i međunarodnih stručnjaka te se bavi pitanjima konkurentnosti, institucionalne kvalitete, umjetne inteligencije i produktivnosti.

Robinson je glavni govornik Foruma, a u sklopu programa sudjelovao je u raspravi o institucijama i dugoročnom gospodarskom razvoju, temi koja je u središtu njegova znanstvenog rada, za koji je, zajedno s Daronom Acemogluom i Simonom Johnsonom, nagrađen Nobelovom nagradom za ekonomiju 2024. godine.