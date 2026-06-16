Pupovac o pokušaju napada na sezonce iz Srbije: "Da je to netko napravio u nekom drugom dijelu prostora bivše Jugoslavije..."

Naveo je i drugi događaj od jučer kad je na sjednici Županijske skupštine Zadarske županije jedan vijećnik zaprijetio da će "mladići u crnome s kapuljačama" u Zadru krenuti na one koji imaju veze sa srpskom kulturom. Pupovac je poručio da bi se taj vijećnik trebao suočiti s odgovornošću za širenje mržnje i za poticanje na nasilje, ali i dodao kako ne vjeruje da će se to dogoditi.