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Mišić: Plenković se zaletio s izjavom. Zašto nije rekao koliko košta poništenje natječaja za stadion?
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu, gdje je komentirao štrajk radnika ZET-a i Holdinga u Zagrebu, prijepore oko novog stadiona na Maksimiru, kao i na slučaj SDP-ove europarlamentarke Romane Jerković.
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