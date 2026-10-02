Mišić: Plenković se zaletio s izjavom. Zašto nije rekao koliko košta poništenje natječaja za stadion?

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu, gdje je komentirao štrajk radnika ZET-a i Holdinga u Zagrebu, prijepore oko novog stadiona na Maksimiru, kao i na slučaj SDP-ove europarlamentarke Romane Jerković.

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