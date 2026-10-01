Oglas

POMOĆ GRAĐANA

Prepoznajete li ove muškarce? Traži ih zagrebačka policija

author
N1info
|
01. lis. 2026. 14:24
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
zg policija
PU zagrebačka

Zagrebačka policija objavila je fotografije dvojice muškaraca za koje pretpostavlja da imaju saznanja o teškoj krađi počinjenoj na području Medveščaka.

Oglas

U srijedu, 1. srpnja 2026. godine na području Medveščaka počinjeno je kazneno djelo teške krađe, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

Policija je objavila fotografije dvojice muškaraca za koje se pretpostavlja da raspolažu informacijama o tom kaznenom djelu.

Prvi muškarac ima između 25 i 35 godina, srednje je tjelesne građe i visok između 170 i 180 centimetara. Svijetle je puti i ima izbrijanu glavu. U trenutku kada je snimljen nosio je crnu majicu kratkih rukava, sive kratke hlače, bijele tenisice i sunčane naočale.

muskarac1
PU zagrebačka

Drugi muškarac također je star između 25 i 35 godina, visok između 170 i 180 centimetara i svijetle je puti. Mršavije je građe i ima kratku crnu kosu. Na sebi je imao crnu majicu kratkih rukava, svijetle kratke hlače, sive tenisice i sunčane naočale.

muskarac2
PU zagrebačka

Policija poziva građane koji imaju korisne informacije o muškarcima s fotografija da ih kontaktiraju na broj 192 ili 01/4617-866.

Informacije je moguće dostaviti i anonimno putem e-mail adresa: [email protected] i [email protected].

Teme
policija zagreb zagreb zagrebačka policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ