POMOĆ GRAĐANA
Prepoznajete li ove muškarce? Traži ih zagrebačka policija
Zagrebačka policija objavila je fotografije dvojice muškaraca za koje pretpostavlja da imaju saznanja o teškoj krađi počinjenoj na području Medveščaka.
Oglas
U srijedu, 1. srpnja 2026. godine na području Medveščaka počinjeno je kazneno djelo teške krađe, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.
Policija je objavila fotografije dvojice muškaraca za koje se pretpostavlja da raspolažu informacijama o tom kaznenom djelu.
Prvi muškarac ima između 25 i 35 godina, srednje je tjelesne građe i visok između 170 i 180 centimetara. Svijetle je puti i ima izbrijanu glavu. U trenutku kada je snimljen nosio je crnu majicu kratkih rukava, sive kratke hlače, bijele tenisice i sunčane naočale.
Drugi muškarac također je star između 25 i 35 godina, visok između 170 i 180 centimetara i svijetle je puti. Mršavije je građe i ima kratku crnu kosu. Na sebi je imao crnu majicu kratkih rukava, svijetle kratke hlače, sive tenisice i sunčane naočale.
Policija poziva građane koji imaju korisne informacije o muškarcima s fotografija da ih kontaktiraju na broj 192 ili 01/4617-866.
Informacije je moguće dostaviti i anonimno putem e-mail adresa: [email protected] i [email protected].
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas