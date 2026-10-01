Kanabis iz Kanade, SAD-a i Tajlanda sve više stiže u Europu: Europol pokreće novu akciju

Istraga je počela u veljači 2025., nakon pronalaska 30 kilograma kokaina u napuštenoj prtljazi pristigloj iz Meksika. Istražitelji su potom otkrili mrežu koja je koristila kurire, pomagače za izvlačenje prtljage s drogom te osobe zaposlene u zračnoj luci kako bi zaobišla sigurnosne i carinske kontrole.