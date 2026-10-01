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DOLAZE LEGALNI VIŠKOVI

Kanabis iz Kanade, SAD-a i Tajlanda sve više stiže u Europu: Europol pokreće novu akciju

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Hina
|
01. lis. 2026. 14:44
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Phương Anh/Unsplash

Krijumčarenje kanabisa u Europu naglo je poraslo zbog viškova nastalih na legalnim tržištima Kanade, dijelova SAD-a i Tajlanda, a Europol je zbog sve veće prisutnosti te droge, na kojoj se godišnje okrene devet milijardi eura, osnovao posebnu operativnu radnu skupinu.

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Krijumčarenje kanabisa iz Sjeverne Amerike i Tajlanda u Europu naglo je poraslo, zbog čega je Europol osnovao posebnu Operativnu radnu skupinu (OTF) za razbijanje kriminalnih mreža uključenih u tu trgovinu, izvijestila je u četvrtak europska policijska agencija.

Europol navodi da je legalizacija kanabisa u Kanadi, dijelovima Sjedinjenih Država i Tajlandu dovela do prevelike ponude proizvoda s visokim udjelom THC-a na legalnim tržištima, čime su otvorene mogućnosti za njihovo preusmjeravanje na ilegalno europsko tržište.

Organizirane kriminalne skupine pritom iskorištavaju razlike u propisima među državama, a drogu krijumčare skrivenu u teretu, preko fiktivnih tvrtki i internetskih tržišta. Od sredine 2023. države članice EU-a bilježe snažan rast krijumčarenja kanabisa zračnim teretom, kontejnerima i kurirskim službama, posebice iz Sjeverne Amerike i Tajlanda.

Europol upozorava da su kriminalne mreže uključene u trgovinu kanabisom često povezane i s nasiljem, korupcijom i pranjem novca. Dodatnu opasnost predstavljaju proizvodi s visokim koncentracijama THC-a, kao i kanabis iz nereguliranog uzgoja u kojem se mogu koristiti štetni pesticidi.

U Belgiji i Francuskoj 21 uhićeni

Europol je kao primjer prilagodljivosti kriminalnih mreža izdvojio operaciju provedenu 30. rujna u Belgiji i Francuskoj protiv organizacije osumnjičene za krijumčarenje kanabisa i kokaina preko bruxelleske zračne luke.

Istraga je počela u veljači 2025., nakon pronalaska 30 kilograma kokaina u napuštenoj prtljazi pristigloj iz Meksika. Istražitelji su potom otkrili mrežu koja je koristila kurire, pomagače za izvlačenje prtljage s drogom te osobe zaposlene u zračnoj luci kako bi zaobišla sigurnosne i carinske kontrole.

U akciji je uhićeno 19 osumnjičenika u Belgiji i dvoje u Francuskoj, među kojima su i osobe koje Europol smatra visokovrijednim metama. Zaplijenjeno je više od 57.000 eura u gotovini, osam vozila, dva komada vatrenog oružja, droga, elektronički uređaji, nakit, luksuzni sat i druga roba.

Članovi mreže koristili su i takozvane „ekstraktore“, osobe koje su u posljednji trenutak kupovale jeftine avionske karte kako bi dobile pristup prostoru za preuzimanje prtljage. Ondje bi uzimali kovčege s drogom i odnosili ih u obližnje hotele, gdje su ih predavali drugim članovima organizacije.

Kriminalci koriste i zapadnoafričku rutu

Nakon što su vlasti počele češće presretati takve pošiljke, kriminalna skupina, prema Europolu, počela je angažirati i pomagače među zaposlenicima zračne luke koji su drogu vadili iz prtljage prije nego što bi ona stigla na traku.

Nova Europolova operativna radna skupina trebala bi povezati policiju, carinu, financijsko-obavještajne službe i međunarodne partnere radi jačanja nadzora granica, otkrivanja financijskih tokova i suzbijanja novih metoda krijumčarenja.

Iz Europola upozoravaju da kriminalne organizacije za kanabis sve više koriste i zapadnoafričku rutu, već poznatu po krijumčarenju kokaina. Time iste mreže mogu zajednički koristiti logistiku, infrastrukturu i međunarodne kontakte za trgovinu različitim vrstama droge.

Trgovina kanabisom čini oko 38 posto maloprodajnog tržišta ilegalnih droga u EU-u, a Europol procjenjuje da oko 22 milijuna korisnika godišnje na kanabis potroši približno devet milijardi eura.

Teme
europol ilegalno tržište droga kanabis kanada krijumčarenje kanabisa organizirani kriminal sad tajland

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