Šefovi tajnih službi upozoravaju: Tehnologija u automobilima može se koristiti za špijuniranje

Ilustracija: Josh Sorenson on Unsplash

Moderni automobili sve više nalikuju računalima na četiri kotača, no njihova napredna tehnologija može predstavljati i sigurnosni rizik. Nizozemska Opća obavještajna i sigurnosna služba (AIVD) upozorila je vozače da mikrofoni, kamere i GPS sustavi u automobilima mogu biti iskorišteni za špijuniranje.

Podijeli

Oglas

AIVD je pozvao građane na veći oprez zbog mogućnosti špijunaže povezane s modernim vozilima. Upozorenje posebno ističe sustave koji prikupljaju velike količine podataka i povezani su s internetom, piše Guardian.

Mikrofon se može aktivirati na daljinu

Prema nizozemskoj obavještajnoj službi, kod nekih automobila tehnički je moguće daljinski aktivirati mikrofone i kamere. To bi potencijalno omogućilo zlonamjernim akterima prisluškivanje razgovora ili snimanje događaja u vozilu i njegovoj blizini.

AIVD upozorava da automobili više nisu samo prijevozna sredstva. Njihovi digitalni sustavi prikupljaju podatke o putnicima, samom vozilu, ali i ljudima i objektima koji se nalaze u njegovoj blizini.

"Različite strane, uključujući državne aktere, mogu dobiti pristup tim podacima", navodi služba.

Zbog toga savjetuju da se povjerljivi razgovori ne vode u automobilu ili njegovoj neposrednoj blizini, osobito ako se radi o osjetljivim informacijama.

Posebno se upozorava na povezivanje mobitela

Rizik ne predstavljaju samo ugrađene kamere i mikrofoni. Problem može nastati i kad se mobitel ili drugi uređaj poveže s automobilom putem Bluetootha, Wi-Fija ili sustava za punjenje.

Prema AIVD-u, u određenim okolnostima zlonamjerni akteri mogli bi pokušati iz povezanih uređaja izvući podatke putem automobila.

GPS navigacija, telematski sustavi i drugi povezani uređaji također mogu prikupljati informacije o lokaciji automobila i kretanju njegovih korisnika.

Upozorenje stiže u vrijeme rasta prodaje kineskih automobila

AIVD u upozorenju nije naveo nijednu konkretnu državu, no ono dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti zbog rasta prodaje kineskih automobila u Velikoj Britaniji.

Prema podacima britanskog udruženja proizvođača i trgovaca automobila, marke u kineskom vlasništvu činile su oko 15 posto novih automobila registriranih u Velikoj Britaniji. U prvoj polovici 2026. registrirano ih je gotovo 175.000, više nego dvostruko u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Među markama koje predvode rast su MG, BYD i Jaecoo. Njihovu popularnost dijelom potiču konkurentne cijene i napredna tehnologija ugrađena u vozila.

I britanska vojska pojačava oprez

U Velikoj Britaniji sigurnosni rizici povezani s automobilima kineske proizvodnje već su izazvali zabrinutost.

Britanske obrambene tvrtke koje rade za vladu ranije su upozoravale zaposlenike da svoje mobitele ne povezuju s kineskim električnim automobilima zbog mogućnosti izvlačenja osjetljivih podataka.

Britansko Ministarstvo obrane priopćilo je da s drugim državnim institucijama radi na procjeni i smanjenju potencijalnih sigurnosnih prijetnji povezanih s vozilima.

Prema medijskim izvještajima, ove je godine uvedena i zabrana automobila s kineskim dijelovima na pojedinim osjetljivim vojnim lokacijama.

MI5 izdao novo upozorenje

Istoga dana britanska sigurnosna služba MI5 izdala je rijetko javno upozorenje britanskim sveučilištima.

Pozvala ih je da prekinu suradnju s kineskim istraživačkim institutom koji je, prema tvrdnjama MI5, povezan s kineskim obavještajnim službama i korišten za financiranje istraživanja britanskih akademika te prikupljanje osjetljivih informacija o visokotehnološkim projektima.

Kinesko veleposlanstvo u Londonu odbacilo je optužbe, nazvavši ih "izmišljenima i potpuno fabriciranima".