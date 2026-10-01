Šuta o Poljudu: "Ako postoje dokazi da je rekonstrukcija moguća, nisam ih vidio, a je li premijer..."

"Ako postoje konkretni dokazi struke, ja ih još nisam vidio. Ne mogu se osvrtati na to je li premijer imao neke podatke ili je riječ o njegovu osobnom mišljenju. No, ako postoji dokaz da je rekonstrukcija moguća, to bitno mijenja stvari. Mijenja i studiju izvodljivosti jer se ona vodila činjenicom da rekonstrukcija nije moguća", poručio je.