Jesu li cijene nekretnina u Zagrebu dosegnule svoj plafon?

"Stroži su uvjeti za dobivanje kredita, što se vidi i po broju realiziranih kredita u drugoj polovici godine, a posebno u zadnjem kvartalu. Također, novi Generalni urbanistički plan (GUP) na duge staze će utjecati na smanjenje ponude. To neće biti odmah vidljivo jer će se u narednom razdoblju još graditi nekretnine za koje su već ishođene dozvole ili je shođenje u tijeku. No dugoročno to će imati implikacije na tržište, a posredno i na cijenu."