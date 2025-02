Od skijaških staza do upravljačkih stolica: Kako žene oblikuju budućnost sporta?

Podijeli :

Women’s Weekend

Sport više nije samo muška arena. Ono što je nekoć bilo nezamislivo danas je stvarnost – žene ne samo da osvajaju medalje već i donose ključne odluke, kreiraju strategije i vode industriju. Od terena do upravnih odbora, njihova je prisutnost snažnija nego ikad. No, put do toga bio je sve samo ne lagan. Upravo zato priče žena koje su pomicale granice, rušile prepreke i inspirirale nove generacije zaslužuju posebnu pažnju. O njihovim uspjesima, izazovima i planovima za budućnost razgovarat će se i na ovogodišnjem Women's Weekendu, festivalu koji se od 6. do 9. ožujka održava u Rijeci.

Povijest puna izazova i upornosti

Teško je povjerovati da su žene na prvim modernim Olimpijskim igrama 1896. bile potpuno isključene iz natjecanja. Tek četiri godine kasnije, u Parizu, imale su priliku sudjelovati – i to samo u nekoliko sportova, poput tenisa i golfa. Danas žene ravnopravno sudjeluju u gotovo svim disciplinama, uključuju se u poslovne segmente sporta, a njihova prisutnost na i izvan terena postaje norma. No, i dalje se suočavaju s manjkom ulaganja, podrške i prilika. Ipak, neke su uspjele nemoguće pretvoriti u moguće. Jedna od njih je Janica Kostelić, simbol upornosti i nevjerojatnog sportskog uspjeha.

S četiri olimpijska zlata i tri naslova pobjednice Svjetskog kupa, Janica nije samo najbolja hrvatska skijašica svih vremena – ona je redefinirala što znači biti sportašica. Njezini treninzi u nemogućim uvjetima, spavanje u autu, skromni obroci i mukotrpni napori nisu je spriječili da ostvari ono što nitko prije nje nije uspio.

Prije točno 20 godina u Bormiju, Janica je ispisala povijest osvojivši zlato u spustu, slalomu i kombinaciji, postavši trostruka svjetska prvakinja i apsolutna rekorderka u skijanju. Ta je godina ostala zapisana kao jedna od najslavnijih u hrvatskom sportu. No, što se događa kada se reflektori ugase?

Na Women’s Weekendu, Janica će sudjelovati na panelu The Second Act – Janica nakon skijanja powered by Skechers. U razgovoru s Damjanom Rudežom otkrit će kako izgleda njezin život izvan sporta, s kojim se izazovima suočava i što je danas pokreće.

Janica nije samo skijašica – ona je inspiracija svima koji žele nadmašiti vlastita očekivanja i postati najbolja verzija sebe u okruženju koje to možda od njih ne očekuje. Osim što je podigla ljestvicu u skijanju, Janica je postala uzor generacijama djevojčica koje sanjaju o profesionalnom sportu.

Danas je sport više od terena

Sport je s vremenom postao velika industrija, a kao takvom uz sportaše na terenu potrebna su mu i lica iz sjene – lideri koji vide širu sliku, definiraju ključne odluke i odgovorni su za dugoročne strategije u sportu. Jedan od najvećih izazova s kojim se žene i dalje suočavaju jest borba protiv duboko ukorijenjenih stereotipa jer još uvijek postoji percepcija da su rukovodeće pozicije u sportu “rezervirane” za muškarce. No, sport nije samo natjecanje – iza svakog velikog događaja stoji ogromna industrija. Žene poput Iris A. Diaz i Khalie Collier dokazale su da mogu uspjeti u ovoj, još uvijek dominantno muškoj sferi, a upravo o tome će razgovarati na panelu One koje mijenjaju igru 7. ožujka u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.

