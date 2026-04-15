Odgađaju se radovi na sustavu Porezne uprave: Provjerite nove datume nedostupnosti

Hina
15. tra. 2026. 21:44
Porezna uprava obavještava javnost kako se na temelju zahtjeva poreznih obveznika i stručne javnosti, odgađa najavljena privremena nedostupnost sustava Porezne uprave s početkom od 16. travnja.

S obzirom na odgodu privremene nedostupnosti, svi obrasci moći će se dostaviti u zakonom propisanim rokovima odnosno neće doći do pomicanja rokova za obrasce koji se predaju do 30. travnja.

Međutim, radi provedbe projekta digitalne transformacije Porezne uprave i potrebe prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu, nedostupnost dijela usluga porezne bit će provedena na sljedeći način: 

  • podnošenje SNU te predaja i provjera JOPPD obrazaca - u razdoblju od utorka, 5. svibnja 2026. od 16 sati do ponedjeljka, 11. svibnja 2026. do 8 sati;
  • elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike - u razdoblju od petka 8. svibnja 2026. od 16 sati do ponedjeljka, 11. svibnja 2026. do 8 sati.

​Za vrijeme trajanja nedostupnosti, sustavi za fiskalizaciju računa i eRačuna te dodijeljivanje OIB-a radit će nesmetano.

Porezna uprava moli korisnike da zanemarite prethodne obavijesti o nedostupnosti u travnju kao i produženje rokova za dostavu obrazaca.

