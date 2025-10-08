Oglasio se MOL: Naš stav ostaje nepromijenjen

"Zatražili smo od hrvatske tvrtke koja nam pruža usluge transporta nafte da provede odgovarajuće testove kako bi pokazala da je sposobna svakodnevno tijekom cijele godine prevoziti dovoljne količine sirove nafte kroz Jadranski naftovod. MOL će i dalje pružati svu potrebnu podršku u provedbi testiranja u Hrvatskoj. MOL je, naravno, otvoren za uključivanje vanjskih stručnjaka u ovaj proces, no važno je naglasiti da MOL Grupa snosi glavnu odgovornost za rafinerije i sigurnost opskrbe u regiji", kažu u MOL-u te dodaju: