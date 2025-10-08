Oglasio se MOL: Naš stav ostaje nepromijenjen

Iz mađarskog MOL-a su se osvrnuli na održani razgovor s predstavnicima Janafa te istaknuli da je bio konstruktivan - kao i uvijek.
"Zatražili smo od hrvatske tvrtke koja nam pruža usluge transporta nafte da provede odgovarajuće testove kako bi pokazala da je sposobna svakodnevno tijekom cijele godine prevoziti dovoljne količine sirove nafte kroz Jadranski naftovod. MOL će i dalje pružati svu potrebnu podršku u provedbi testiranja u Hrvatskoj. MOL je, naravno, otvoren za uključivanje vanjskih stručnjaka u ovaj proces, no važno je naglasiti da MOL Grupa snosi glavnu odgovornost za rafinerije i sigurnost opskrbe u regiji", kažu u MOL-u te dodaju:
"Također smo naznačili kako predlažemo povratak predvidljivim tržišnim načelima te stavljanje komercijalnih odnosa u prvi plan. MOL je oduvijek zagovarao transparentno i tržišno utemeljeno formiranje cijena."
Kako navode, predložili su da Janaf prouči najbolje međunarodne primjere vlasničke strukture zapadnoeuropskih transportnih kompanija, gdje prisutnost korisnika nafte kao suvlasnika jamči pravedno određivanje cijena i kontinuiranu dostupnost usluga.
"Istodobno smo jasno dali do znanja da stav MOL-a ostaje nepromijenjen: za sigurnost opskrbe u regiji nužno je postojanje barem dvaju visokokapacitetnih i cijenovno konkurentnih naftovoda, kako bi sirovina bila dostupna u slučaju bilo kakvog poremećaja u sustavu", zaključuju u MOL-u.
