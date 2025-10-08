JANAF I MOL
Jurčić o pregovorima: Standardne pregovaračke pozicije, uvijek imate good guy i bad guy
Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o pregovorima između JANAFA I MOL-a.
Oglas
"Ovo je politička igra gdje bi Mađari trebali uzimati rusku naftu. JANAF tu nije bitan, makar se to tako ne kaže. Mađari očito rusku naftu plaćaju duplo manje nego što je na svjetskom tržištu, tako da tu cijena prijenosa nafte ne igra veliku ulogu – cijena je 60 ili 70 dolara po barelu na svjetskom tržištu, a oni vjerojatno kupuju po 30 ili 40. Mađari sad stvaraju paniku kako ne bi ostali bez ruske nafte, a jedan dio te panike koristi argument da hrvatski naftovod JANAF nema kapacitet, a ako ga ima da je ta cijena toliko velika da se neće isplatiti. No, njima se prije svega ne isplati, odnosno puno je skuplje uzimati naftu na sredozemnom bazenu i tržištu, nego na ruskom", objašnjava Jurčić.
"Danas se odlučuje o sankcijama NIS-u. Vučić je stvorio veliku paniku, pa će on spašavati, a Mađari kažu Hrvatima: vi ćete izgubiti jedan prihod, isporuku nafte Srbiji, vama je to negdje oko 30% vašeg prometa, onda će vam dobro doći ugovor s Mađarima, odnosno s MOL-om da nadoknadite dio tog gubitka. Sad ćemo pregovarati o cijeni – budući da je to vama nužno, spustite cijenu.
To su standardne pregovaračke pozicije. Imate uvijek "good guy" i "bad guy". Mađarski ministar vanjskih poslova je "bad guy", on riga vatru na Hrvate, da malo ustraši i poboljša pregovaračku poziciju, da cijena bude što niža, a onda će Orban, stari lisac i političar starog kova, on će biti dobar dečko, s Plenkovićem će nešto dogovoriti i izvući", zaključuje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas