Jurčić o pregovorima: Standardne pregovaračke pozicije, uvijek imate good guy i bad guy

"Ovo je politička igra gdje bi Mađari trebali uzimati rusku naftu. JANAF tu nije bitan, makar se to tako ne kaže. Mađari očito rusku naftu plaćaju duplo manje nego što je na svjetskom tržištu, tako da tu cijena prijenosa nafte ne igra veliku ulogu – cijena je 60 ili 70 dolara po barelu na svjetskom tržištu, a oni vjerojatno kupuju po 30 ili 40. Mađari sad stvaraju paniku kako ne bi ostali bez ruske nafte, a jedan dio te panike koristi argument da hrvatski naftovod JANAF nema kapacitet, a ako ga ima da je ta cijena toliko velika da se neće isplatiti. No, njima se prije svega ne isplati, odnosno puno je skuplje uzimati naftu na sredozemnom bazenu i tržištu, nego na ruskom", objašnjava Jurčić.