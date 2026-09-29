Otvoren predstečaj Studenca

„Odluka Suda važan je prvi korak prema stabilizaciji poslovanja Studenca, ali svjesni smo da je pred nama još mnogo posla. Otvaranje predstečajnog postupka daje nam strukturirani okvir u kojem možemo zajedno s vjerovnicima raditi na održivom rješenju i stvaranju uvjeta za dugoročnu stabilnost kompanije. Naš neposredni prioritet je stabilizirati poslovanje i opskrbu, ponovno uspostaviti stabilne odnose s dobavljačima te kroz otvoren i konstruktivan dijalog s bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima postići održiv dogovor. Posebno zahvaljujemo našim zaposlenicima na predanosti u ovom zahtjevnom razdoblju, kao i dobavljačima, partnerima i vjerovnicima na strpljenju i suradnji. Pred nama je zahtjevan proces, ali vjerujemo u poslovanje Studenca i sada smo u potpunosti usmjereni na stvaranje uvjeta za njegov oporavak i dugoročno održivo poslovanje“, izjavio je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca.