Ovo su nove cijene goriva, dizel je poskupio više od benzina

Od danas do 20. travnja na snazi su nove, više cijene goriva
Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbe kojima nastavlja provoditi mjere s ciljem ublažavanja rasta cijena goriva i očuvanja sigurnosti opskrbe u uvjetima globalnih nestabilnosti i kriza.
Vlada je donijela i Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.
Ovo su nove cijene goriva:
1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)
1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,12 EUR/l)
1,36 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,17 EUR/l)
1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)
2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju ovoliko bi nas danas koštalo gorivo i plin:
1,76 EUR/l za benzinsko gorivo
2,06 EUR/l za dizelsko gorivo
1,42 EUR/l za plavi dizel
2,09 EUR/kg za UNP za spremnike
2,79 EUR/kg za UNP za boce
Pročitajte još
