Ovo su nove cijene goriva, dizel je poskupio više od benzina

Vlada je donijela i Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.