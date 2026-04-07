Ovo su nove cijene goriva, dizel je poskupio više od benzina

N1 Info
07. tra. 2026. 08:12
Od danas do 20. travnja na snazi su nove, više cijene goriva

Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbe kojima nastavlja provoditi mjere s ciljem ublažavanja rasta cijena goriva i očuvanja sigurnosti opskrbe u uvjetima globalnih nestabilnosti i kriza.

Vlada je donijela i Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Ovo su nove cijene goriva:

1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)

1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,12 EUR/l)

1,36 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,17 EUR/l)

1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)

2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju ovoliko bi nas danas koštalo gorivo i plin:

1,76 EUR/l za benzinsko gorivo

2,06 EUR/l za dizelsko gorivo

1,42 EUR/l za plavi dizel

2,09 EUR/kg za UNP za spremnike

2,79 EUR/kg za UNP za boce

