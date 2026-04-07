FOTO, VIDEO / Iran odbio Trumpov ultimatum pa napao Izrael i zemlje Zaljeva. Snažne eksplozije odjekuju Teheranom

Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ušao je u 39. dan. Iran upozorava na uzvratne napade nakon što je američki predsjednik Donald Trump postavio rok do danas za Teheran da otvori Hormuški tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoje elektrane i mostove.
Ako Iran ne ispuni zahtjev, SAD sprema odgovor. Pentagon širi popis iranskih energetskih meta na postrojenja dvojne namjene. Time se Trumpu nudi opcija napada koja bi mogla zaobići optužbe za ratne zločine zbog uništavanja civilne infrastrukture.
Ali, to sve ujedinjuje Irance pa masovno na ulicama izražavaju podršku vlasti, odnosno, protive se napadima na svoju zemlju. Koja je podosta devastirana jer napadi ne jenjavaju, ruše se mostovi, vojni objekti, proizvodni lanci, a sve češće i civilna infrastruktura.
Istovremeno, Hezbolah u južnom Libanonu nastavlja pružati otpor i otežavati Izraelu izvođenje svih zamisli. Uništavaju IDF-ove tenkove i potiskuju ofenzivu. Izrael pak nastavlja raseljavati stanovništvo, što američka ratna reporterka Courtney Bonneau, trenutno u Libanonu, naziva ratnim zločinom.
18 Objava
09:57
prije 3 min.
Napadi na središnji dio Izraela
Izraelski mediji izvijestili su o šteti u središnjem dijelu zemlje nakon što je Iran lansirao više projektila, od kojih su neki presretnuti.
Izraelski javni servis Kan naveo je da je zabilježeno više mjesta udara, pri čemu se jedno vozilo prevrnulo, ali nije bilo ozlijeđenih.
The Times of Israel, pozivajući se na spasilačke službe, izvijestio je da je šteta uzrokovana kasetnim podstreljivom iz iranskog balističkog projektila.
Prema istom izvoru, među pogođenim područjima u središnjem Izraelu nalaze se Rosh Haayin i Ramat Hasharon.
09:47
prije 13 min.
Koristi li se protiv Irana jedno od najkontroverznijih oružja?
Snimka izraelskog borbenog aviona F-16I otvorila je novo pitanje u aktualnom sukobu na Bliskom istoku – koristi li Izrael klaster streljivo, jedno od najkontroverznijih oblika naoružanja. Više OVDJE.
09:46
prije 14 min.
"Kad ljudi kao Trump i Hegseth prijete ubojstvima i uništavanjem, tad im jedino treba vjerovati"
Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević, u Novom danu s Ninom Kljenak, komentirao je rat na Bliskom istoku i njegov utjecaj na cijeli svijet. Više OVDJE.
09:44
prije 17 min.
"Rusija Iranu pruža kibernetičku potporu i špijunske snimke"
Ruski sateliti napravili su desetke detaljnih snimaka vojnih objekata i ključnih lokacija diljem Bliskog istoka kako bi pomogli Iranu u napadu na američke snage i druge ciljeve, prema procjeni ukrajinske obavještajne službe, piše agencija Reuters.
Zaključci, u koje je Reuters imao uvid, također upućuju na to da ruski i iranski hakeri surađuju u kibernetičkom području. Oni predstavljaju dosad najdetaljniji prikaz načina na koji Rusija pruža tajnu podršku Iranu otkako su Izrael i SAD pokrenuli napad 28. veljače.
Ruski sateliti, navodi se u nedatiranoj procjeni, obavili su najmanje 24 snimanja područja u 11 bliskoistočnih zemalja od 21. do 31. ožujka, pokrivajući 46 "objekata", uključujući američke i druge vojne baze i lokacije, zračne luke i naftna polja. U roku od nekoliko dana nakon snimanja, vojne baze i sjedišta bili su meta iranskih balističkih projektila i dronova, navodi se u procjeni, u onome što je opisano kao jasan obrazac. Zapadni vojni izvor i zasebni regionalni sigurnosni izvor rekli su Reutersu da njihovi obavještajni podaci također ukazuju na intenzivnu rusku satelitsku aktivnost u regiji te da su snimke podijeljene s Iranom. Devet istraživanja obuhvatilo je dijelove Saudijske Arabije, uključujući pet iznad vojne baze "Kralj Halid" u blizini Hafar Al-Batina, u onome što se činilo kao pokušaj lociranja elemenata američkog sustava protuzračne obrane THAAD, navodi se u ukrajinskoj procjeni.
Područja Turske, Jordana, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata također su dva puta bila pod satelitskim nadzorom, dok su mjesta u Izraelu, Kataru, Iraku, Bahreinu i američkoj pomorskoj bazi Diego Garcia bila jednom, navodi se.
Kao novi trend, dodaje se u procjeni, ruski sateliti aktivno nadziru Hormuški tjesnac, ključni plovni put za petinu globalnih tokova nafte i LNG-a gdje je Iran uveo de facto blokadu svim plovilima, osim "onih koja nisu neprijateljska".
Stalni komunikacijski kanal
Reuters nije mogao neovisno potvrditi sadržaj ukrajinske procjene. Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales izjavila je da nikakva vanjska podrška Iranu iz bilo koje zemlje ne utječe na operativni uspjeh Sjedinjenih Država. Iransko ministarstvo vanjskih poslova nije imalo komentara. Ministarstvo obrane Rusije, koja je napala Ukrajinu prije četiri godine, nije odgovorilo na zahtjev za komentar. Europski čelnici stavili su to pitanje pred američkog državnog tajnika Marca Rubia na sastanku G7 prošlog mjeseca. Dva diplomata rekla su da Rubio nije komentirao optužbe, premda je javno odbacio rusku pomoć Iranu kao beznačajnu.
Ukrajinska procjena navodi da se razmjena satelitskih snimaka organizira putem stalnog komunikacijskog kanala koji koriste Rusija i Iran, a mogli bi je olakšati i ruski vojni špijuni stacionirani u Teheranu.
Regionalni sigurnosni izvor potvrdio je specifičan incident detaljno opisan u ukrajinskoj procjeni koju je prošli tjedan iznio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
U tom incidentu, ruski satelit snimio je zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji nekoliko dana prije nego što je Iran napao objekt 27. ožujka, pogodivši sofisticirani američki zrakoplov E-3 Sentry AWACS, navodi se u procjeni.
Ruski satelit preletio je preko istog mjesta 28. ožujka kako bi procijenio utjecaj napada, navodi se u procjeni.
"Sveobuhvatno strateško partnerstvo"
Rusija i Iran produbili su vojne veze otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.
Konkretno, Ukrajina i Zapad tvrde da je Iran Rusiji isporučio dronove dugog dometa Šahed, koji ih je zauzvrat koristio za bombardiranje Ukrajine, a istodobno je razvijao i vlastite, sofisticiranije varijante. Iran negira isporuku oružja korištenog protiv Ukrajine. Putin i iranski predsjednik Masud Pezeškian potom su u siječnju prošle godine potpisali Ugovor o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu.
Članak četiri Ugovora navodi da "radi jačanja nacionalne sigurnosti i suzbijanja zajedničkih prijetnji, obavještajne i sigurnosne službe ugovornih stranaka razmjenjuju informacije i iskustva".
Kibernetičke operacije
Ukrajinska obavještajna procjena i izvor za regionalnu sigurnost rekli su da Rusija, čini se, pruža pomoć Iranu u kibernetičkom području.
Hakerske skupine pod kontrolom Irana pojačale su operacije od kraja veljače, ciljajući uglavnom tvrtke za ključnu infrastrukturu i telekomunikacije u Zaljevu, rekli su.
Prema ukrajinskoj procjeni, ruske i iranske hakerske skupine komuniciraju putem Telegrama te napominje suradnju između ruskih skupina "Z-Pentest Alliance", "NoName057(16)" i "DDoSia Project" te iranskog "Handala Hacka". Primjerice, prošli mjesec navodi se da su skupine, uključujući Handala Hack, objavile upozorenje na Telegramu o napadima na informacijske i komunikacijske sustave izraelskih energetskih tvrtki.
Istodobno su ruske skupine objavile pristupne podatke za upravljačke sustave na objektima ključne infrastrukture u Izraelu, dodaje se.
Iranske hakerske skupine također su koristile neke tehnike u operacijama koje su ukazivale na to da su ih dobili od ruskih hakera vojne obavještajne službe, navodi se.
Na primjer, navodi se da su iranske hakerske skupine "Homeland Justice" (UAC-0074) i "Karmabelow80" koristile ProfitServer, ruskog VPS pružatelja usluga iz Čeljabinska, za registraciju domena.
09:42
prije 18 min.
Europske burze blago porasle, trgovanje oprezno
Na europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica blago porasle, no trguje se oprezno dok ulagači prate razvoj situacije na Bliskom istoku.
STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,1 posto.
Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,09 posto, na 10.445 bodova, a pariški CAC 0,50 posto, na 8.005 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,05 posto, na 23.155 bodova,
I na azijskim se burzama trguje oprezno. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,5 posto.
Pritom su cijene dionica u Indiji pale 0,1 posto, dok su u Južnoj Koreji, Japanu, Šangaju i Australiji porasle između 0,1 i 1,7 posto. U Hong Kongu se zbog blagdana ne radi.
Na burzama vlada oprez dok ulagači čekaju razvoj situacije na Bliskom istoku.
Podršku tržištima pružaju jučerašnji blagi rast Wall Streeta i vijesti o pregovorima između SAD-a i Irana o primirju, koji se vode preko posrednika. Washington je postavio svoje uvjete za primirje, dok je Teheran zatražio trajni mir i za to postavio protuprijedloge.
Kompromis se još ne nazire, pa predsjednik SAD-a Donald Trump prijeti još žešćim napadima na Iran, ako se do utorak ne otvori Hormuški tjesnac, ključna točka za izvoz nafte s Bliskog istoka.
Cijene nafte znatno porasle
Otvori li se taj tjesnac, cijene bi nafte pale, što bi ublažilo strahovanja ulagača od jačanja inflacije i usporavanja rasta gospodarstva.
"Pratimo odbrojavanje do isteka Trumpovog roka i ne može se predvidjeti što će se dogoditi. Hrabriji ulagači klade se na jednu ili drugu opciju, dok se ostali osiguravaju od rizika ili se drže podalje od tržišta. Nema puno toga što ulagači mogu učiniti osim čekati razvoj događaja", objašnjava Kyle Rodda, analitičar u tvrtki Capital.com.
A dok se čeka hoće li Hormuški tjesnac biti otvoren, cijene su nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros ojačala 1,4 posto, na 111,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,1 posto, na 114,80 dolara.
09:13
prije 48 min.
"Pregovori su u kritičnoj i osjetljivoj fazi"
Iranski veleposlanik u Pakistanu Reza Amiri Moghadam izjavio je da se "pozitivni i konstruktivni" napori Pakistana da zaustavi američko-izraelski rat protiv Irana približavaju "kritičnoj, osjetljivoj" fazi, bez dodatnih detalja.
Pakistan se nametnuo kao ključni posrednik nakon što su mnogi uobičajeni posrednici u Zaljevu bili uvučeni u rat, dok je Iran pokrenuo odmazdne napade na američke ciljeve i druge mete u regiji.
08:30
prije 1 h
"Vrhovni vođa Modžtaba Hamenei je u komi"
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, prema obavještajnim procjenama, nije sposoban obavljati dužnost i nalazi na liječenju u svetom gradu Qomu, javlja The Times. Više OVDJE.
08:24
prije 1 h
Iran odbio Trumpov ultimatum
Iran i Izrael razmjenjivali su napade, a Teheran je odbio ponovno otvoriti Hormuški tjesnac i prihvatiti sporazum o prekidu vatre uoči roka koji je postavio američki predsjednik Donald Trump da pristane na njegove zahtjeve ili će biti "uništen", piše agencija Reuters. Više OVDJE.
08:13
prije 1 h
Azijski ulagači oprezni, cijene nafte porasle
Na azijskim se burzama u utorak trguje oprezno, a cijene su nafte porasle, dok ulagači čekaju istek roka koji je Washington zadao Teheranu za dogovor o primirju i otvaranje Hormuškog tjesnaca.
MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,4 posto.
Pritom su cijene dionica u Japanu, Šangaju i Indiji pale između 0,1 i 0,5 posto, dok su u Južnoj Koreji i Australiji porasle između 0,1 i 1,4 posto. U Hong Kongu se zbog blagdana ne radi.
Na azijskim burzama vlada oprez dok ulagači čekaju razvoj situacije na Bliskom istoku.
Podršku tržištima pružaju jučerašnji blagi rast Wall Streeta i vijesti o pregovorima između SAD-a i Irana o primirju, koji se vode preko posrednika. Washington je postavio svoje uvjete za primirje, dok je Teheran zatražio trajni mir i za to postavio protuprijedloge.
Kompromis se još ne nazire, pa predsjednik SAD-a Donald Trump prijeti još žešćim napadima na Iran, ako se do utorak ne otvori Hormuški tjesnac, ključna točka za izvoz nafte s Bliskog istoka.
Otvori li se taj tjesnac, cijene bi nafte pale, što bi ublažilo strahovanja ulagača od jačanja inflacije i usporavanja rasta gospodarstva.
„Pratimo odbrojavanje do isteka Trumpovog roka i ne može se predvidjeti što će se dogoditi. Hrabriji ulagači klade se na jednu ili drugu opciju, dok se ostali osiguravaju od rizika ili se drže podalje od tržišta. Nema puno toga što ulagači mogu učiniti osim čekati razvoj događaja”, objašnjava Kyle Rodda, analitičar u tvrtki Capital.com.
Cijene nafte znatno porasle
A dok se čeka hoće li Hormuški tjesnac biti otvoren, cijene su nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros ojačala 1,66 posto, na 111,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 3,34 posto, na 116,15 dolara.
Dolar blago ojačao
Dolar je, pak, blago ojačao prema košarici valuta.
Dolarov indeks porastao je jutros 0,04 posto, na 100,06 bodova.
Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti ojačao 0,04 posto, na 159,75 jena.
Američka je valuta blago ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula 0,05 posto, na 1,1535 dolara.
07:56
prije 2 h
"Nemojte koristiti vlakove"
Izraelska vojska objavila je priopćenje u kojem upozorava Irance da, radi svoje "sigurnosti", ne koriste vlakove do 21 sat po lokalnom vremenu.
"Vaša prisutnost u vlakovima i u blizini željezničkih pruga ugrožava vaš život", poručila je vojska na svom X računu na perzijskom jeziku.
