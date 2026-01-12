HZZ: Krajem 2025. godine 82.625 nezaposlenih, trenutačno 84.636

Tijekom prosinca prošle godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 12.801 osoba ili 8,5 posto više nego u prosincu 2024. Pritom je 10.418 osoba ili 81,4 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 305 osoba iz redovitoga školovanja (2,4 posto) te 2.078 osoba iz neaktivnosti (16,2 posto).