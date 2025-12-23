Andrej Plenković: Zadovoljni smo s brojem zaposlenih i niskim brojem nezaposlenih

"Jučer smo obišli gradilišta vrijedna 140 milijuna eura, posebno projekt stambene zgrade u Sisku, koja je uklonjena. Izgrađena je potpuno nova zgrada za privatne vlasnike. Riječ je o 144 stana. Sjajan je projekt Centra znanja i planetarija te kompleksa Galdovo, dok smo u Glini posjetili Trg bana Jelačića i Kuću Hrvatske himne. U Petrinji smo bili u jednoj zamjenskoj kući te obišli gradilište osam višestambenih zgrada te obnovu kulturne baštine. Otvorili smo glazbenu školu i gradsku knjižnicu u Petrinji. U tom procesu smo u obnovu Zagreba i Banovine i svih drugih županija ukupno uložili 4,23 milijarde eura, 1,77 milijardi eura samo na Banovini. Petnaest tisuća stambenih jedinica na Banovini, sa Zagrebom preko 53.000 stambenih jedinica. Želja nam je obnoviti sve kuće za još otprilike pet godina", ustvrdio je Plenković, prenosi Tportal.