sjednica vlade
Andrej Plenković: Zadovoljni smo s brojem zaposlenih i niskim brojem nezaposlenih
Danas zasjeda hrvatska Vlada. Na početku sjednice u svojem uvodnom govoru premijer Andrej Plenković podsjetio je da je jučer uoči pete obljetnice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji obišao obnovljene objekte i gradilišta višestambenih zgrada u Sisku, Glini i Petrinji.
"Jučer smo obišli gradilišta vrijedna 140 milijuna eura, posebno projekt stambene zgrade u Sisku, koja je uklonjena. Izgrađena je potpuno nova zgrada za privatne vlasnike. Riječ je o 144 stana. Sjajan je projekt Centra znanja i planetarija te kompleksa Galdovo, dok smo u Glini posjetili Trg bana Jelačića i Kuću Hrvatske himne. U Petrinji smo bili u jednoj zamjenskoj kući te obišli gradilište osam višestambenih zgrada te obnovu kulturne baštine. Otvorili smo glazbenu školu i gradsku knjižnicu u Petrinji. U tom procesu smo u obnovu Zagreba i Banovine i svih drugih županija ukupno uložili 4,23 milijarde eura, 1,77 milijardi eura samo na Banovini. Petnaest tisuća stambenih jedinica na Banovini, sa Zagrebom preko 53.000 stambenih jedinica. Želja nam je obnoviti sve kuće za još otprilike pet godina", ustvrdio je Plenković, prenosi Tportal.
"Nema objekta ni gradilišta u koje nismo uložili, od kulturne i sakralne baštine do privatnih objekata. Želimo da našim građanima u SMŽ kao dijelu šire revitalizacije ove županije koja je stradala u Domovinskom ratu, doživjela je poteškoće u ekonomskoj tranziciji i suočava se s depopulacijom, donesemo razvojni zamah. Danas donosimo odluke koje omogućuju dio besplatnih usluga, kojima ćemo nastaviti unaprjeđivati život i rad", kazao je Plenković.
Izmjene porezne politike
"Izmjenama porezne politike dali smo šansu privatnom sektoru da uz rasterećenja reuzmu dio obveza financiraju klubove koji će producirati kvalitetne mlade sportaše od najnižih uzrasta do seniora, samo ako će imati dovoljno financijskih sredstva".
"Na GSV-u su se osvrnuli na proračunski plan za 2026. godinu te raspravljali o ključnim pitanjima. Nakon naučenih lekcija u prva dva mandata, da se ponovno osnuje ovo tijelo, dalo nam je novu perspektivu suradnje sa sindikatima i poslodavcima, koja će nam biti bitna u kontekstu donošenja izmjena Zakona o radu, Zakona o strancima i suzbijanju neprijavljenog rada u idućoj godini kako bismo unaprijedili situaciju s tržištu rada.
Zadovoljni smo s brojem zaposlenih i niskim brojem nezaposlenih. Nastavit ćemo raditi na podizanju standarda naših građana i podizanju prosječne plaće koja je praktički porasla za 100 posto od 2016. godine, kao i sveukupna prosječna mirovina, koja je nakon godišnjeg dodatka na više od 700 eura mjesečno", rekao je premijer.
Važne odluke na dnevnom redu
Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade je prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a Vlada će usvojiti i nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, do 2029. godine.
Na sjednici će biti usvojeno i više zaključaka i odluka o nastavku besplatnog željezničkog prijevoza učenika, studenata i umirovljenika te stanovnika pogođenih potresom.
Za stanovništvo s područja pogođenog potresom i dalje će biti otpisana i potraživanja za energente odnosno RTV pristojbu te će biti oslobođeni plaćanja cestarine na autocesti A11 Zagreb - Sisak.
Vlada će usvojiti i Pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza osoba s invaliditetom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare