Sa šljunkom pretovareni kamioni razaraju ceste: HAC ulaže 20 milijuna eura u popravak

WIM sustavi su senzorske instalacije koje mjere ukupnu masu vozila, osovinsko opterećenje, razmak između osovina te brzinu i ponekad dimenzije vozila. Ako sustav prepozna preopterećenje ili drugu nepravilnost na vozilu, iz centralne jedinice u koju se šalju podaci o vozilu šalje se upozorenje vozaču, a moguće je i fotografiranje vozila ili slijedi dojava policiji koja ga zaustavlja. Kako WIM sustavi nisu potpuno precizni, često se vozače preusmjerava na stacionarne vage za detaljnu kontrolu.