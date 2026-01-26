FOTO / Teška prometna nesreća kod Privlake, automobil se prepolovio: Dijete ima teže ozljede

Ova prometna nesreća samo je jedna u nizu onih koje su obilježile vikend na cestama Vukovarsko-srijemske županije. Policija je od petka do nedjelje zabilježila ukupno 14 prometnih nesreća. U tri nesreće bilo je ozlijeđenih osoba, dok je u preostalih 11 nastala isključivo materijalna šteta.