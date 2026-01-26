Oglas

NEPRILAGOĐENA BRZINA

FOTO / Teška prometna nesreća kod Privlake, automobil se prepolovio: Dijete ima teže ozljede

N1 Info
|
26. sij. 2026. 13:14
prometna nesreća
PU Vukovarsko-srijemska

Teška prometna nesreća dogodila se u nedjelju oko 11:25 na nerazvrstanoj cesti između Privlake i državne ceste D-55, na pravcu Vinkovci – Županja. Auto srpskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 63-godišnjak, u zavoju je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor i prešao na suprotnu prometnu traku.

U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazio je osobni auto đakovačkih registracija kojim je upravljao 44-godišnjak. Došlo je do frontalnog sudara. Silina udara bila je tolika da je auto srpskih oznaka puknuo te su se prednji i stražnji dio vozila razdvojili.

Teške tjelesne ozljede u nesreći su zadobili 63-godišnji vozač i dijete koje se nalazilo u njegovu vozilu. Lakše su ozlijeđeni vozač drugog automobila te tri putnika: 42-godišnjakinja, 63-godišnjakinja i dijete.

prometna nesreća
PU Vukovarsko-srijemska

Zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, protiv 63-godišnjeg vozača policija podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Ova prometna nesreća samo je jedna u nizu onih koje su obilježile vikend na cestama Vukovarsko-srijemske županije. Policija je od petka do nedjelje zabilježila ukupno 14 prometnih nesreća. U tri nesreće bilo je ozlijeđenih osoba, dok je u preostalih 11 nastala isključivo materijalna šteta.

ozljede policija privlaka prometna nesreća

