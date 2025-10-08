Apostrofirao je odgovorno upravljanje javnim financijama, kao i snažnu odlučnost u pristupanju jezgri EU-a, to jest šengenskom prostoru i eurozoni, čime se podignuo kredibilitet prema svim međunarodnim i financijskim gospodarskim institucijama te kreditnim agencijama, a još dogodine s članstvom u OECD-u ostvarit će se sve ono što je bila ambicija Hrvatske u proteklih 35 godina, naveo je.