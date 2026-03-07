Plenković: Visok kreditni rejting potvrđuje da je Hrvatska pouzdana za ulaganja

Fitch je u petak potvrdio kreditni rejting Hrvatske A-, uz stabilne izglede, a iz Banskih dvora u priopćenju ističu da ta ocjena odražava okvir politike Vlade utemeljen na korištenju prednosti članstva Hrvatske u Europskoj uniji, na snažnom gospodarskom rastu i na fiskalnoj disciplini", a usto, dodaje se, članstvo u europodručju dodatno povećava financijsku stabilnost i povjerenje investitora.