Plenkovićeva poruka turističkom sektoru: Budite pametni u formiranju cijena

"Ono što je bitno ta zadarska epizoda je u biti ništa, je li listić zaokružen ili je sitno prekrižen, postoji praksa Ustavnoga suda da se iz takvog biračkoga listića nedvojbeno može utvrditi volja birača i taj je listić priznat. O.K., dovelo je to do neke male promjene u sastavu Gradskoga vijeća, ali to nije ništa bitno za funkcioniranje Grada Zadra", rekao je Plenković.