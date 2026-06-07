pomrčina Sunca
Ovaj kolovoz donosi rijedak fenomen na nebu o kojem već govori cijeli svijet, a bit će vidljiv i iz Hrvatske
Potpuna pomrčina Sunca stvorit će nebeski spektakl na nebu 12. kolovoza, prvi put nakon više od dvije godine.
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Potpuna pomrčina Sunca događa se kada Mjesec prođe između Sunca i Zemlje, bacajući sjenu na naš planet koja u potpunosti blokira Sunčevu svjetlost u pojedinim dijelovima svijeta, navodi NASA.
Promatrači neba u dijelovima Grenlanda, Islanda, sjeverne Španjolske i sjeveroistočnog Portugala moći će svjedočiti fazi potpune pomrčine, kada se nebo nakratko zamrači jer Sunce potpuno nestane iz vidokruga.
Istodobno će djelomična pomrčina, pri kojoj je zaklonjen samo dio Sunčeve svjetlosti, biti vidljiva u pojedinim dijelovima Europe, Afrike i Sjeverne Amerike.
Kartu pogledajte ovdje.
Potpuna pomrčina Sunca bila je vidljiva iz Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u travnju 2024. godine, dok je posljednja koja se mogla promatrati s europskog kopna zabilježena 2006. godine, prema podacima Europske svemirske agencije (ESA).
Događaj u kolovozu bit će prva potpuna pomrčina Sunca vidljiva sa španjolskog kopna od 1905. godine, a ujedno i prva od tri pomrčine Sunca kojima će ta zemlja svjedočiti do 2028. godine, navodi ESA.
„Potpuna pomrčina Sunca jedan je od onih rijetkih trenutaka kada milijuni ljudi mogu zajedno podići pogled prema nebu i osjetiti i divljenje i znatiželju“, izjavila je Carole Mundell, direktorica znanosti pri ESA-i.
„To je zajednički trenutak koji nas povezuje sa svemirom i podsjeća da su želja za istraživanjem i razumijevanjem među najvećim snagama čovječanstva“, dodala je.
Prema podacima NASA-e, sljedeća potpuna pomrčina Sunca bit će vidljiva 2. kolovoza 2027. godine iznad južne Španjolske, sjeverne Afrike, Saudijske Arabije i Jemena.
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