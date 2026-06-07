VIDEO / Iran ispalio projektile prema sjevernom Izraelu: "Stižu još razorniji udari..."

Dodaje se da izraelska vojska „mora zaustaviti svoje napade na južni Libanon i južna predgrađa Bejruta te da će se, ako proširi napade na to područje ili odgovori na iranske akcije, suočiti s još snažnijim i pogubnijim udarima, a protiv režima i njegovih podupiratelja započet će razorni napadi”.