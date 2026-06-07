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odgovor za napad na Bejrut

VIDEO / Iran ispalio projektile prema sjevernom Izraelu: "Stižu još razorniji udari..."

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07. lip. 2026. 21:40
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screenshot iran izrael
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Iran je u nedjelju navečer lansirao projektile prema Izraelu, što je aktiviralo sirene za uzbunu u velikim dijelovima sjevernog Izraela usred prijetnji iz Teherana nakon izraelskog napada na bejrutsku četvrt Dahieh.

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Neposredno prije lansiranja projektila, Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da se, nakon procjene sigurnosne situacije, pripremaju za moguću paljbu prema Izraelu tijekom narednih sati, prenosi CTech.

Iranska vojska: Izrael mora zaustaviti napade na Libanon ili će se suočiti s „još razornijim udarima”

Iranske novinske agencije objavile su priopćenje zapovjednika stožera Khatam al-Anbiya, glavnog operativnog zapovjedništva iranske vojske, prenosi Al Jazeera.

U priopćenju se navodi da je Izrael, unatoč prethodnim iranskim upozorenjima, prešao „sve crvene linije” napadom na južna predgrađa Bejruta i pojačavanjem napada diljem južnog Libanona.

„Ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločini u južnim predgrađima Bejruta nastave širiti, napasti ciljeve na okupiranim teritorijima”, stoji u priopćenju.

Dodaje se da izraelska vojska „mora zaustaviti svoje napade na južni Libanon i južna predgrađa Bejruta te da će se, ako proširi napade na to područje ili odgovori na iranske akcije, suočiti s još snažnijim i pogubnijim udarima, a protiv režima i njegovih podupiratelja započet će razorni napadi”.

Teme
bliski istok eskalacija sukoba izrael-iran sukob libanon raketni napadi

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