odgovor za napad na Bejrut
VIDEO / Iran ispalio projektile prema sjevernom Izraelu: "Stižu još razorniji udari..."
Iran je u nedjelju navečer lansirao projektile prema Izraelu, što je aktiviralo sirene za uzbunu u velikim dijelovima sjevernog Izraela usred prijetnji iz Teherana nakon izraelskog napada na bejrutsku četvrt Dahieh.
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Neposredno prije lansiranja projektila, Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da se, nakon procjene sigurnosne situacije, pripremaju za moguću paljbu prema Izraelu tijekom narednih sati, prenosi CTech.
Iranska vojska: Izrael mora zaustaviti napade na Libanon ili će se suočiti s „još razornijim udarima”
Iranske novinske agencije objavile su priopćenje zapovjednika stožera Khatam al-Anbiya, glavnog operativnog zapovjedništva iranske vojske, prenosi Al Jazeera.
U priopćenju se navodi da je Izrael, unatoč prethodnim iranskim upozorenjima, prešao „sve crvene linije” napadom na južna predgrađa Bejruta i pojačavanjem napada diljem južnog Libanona.
So far 3 waves of ballistic missile volleys aimed at Northern Israel, at least 4 from Kermanshah in the first wave, 5 from either Kermanshah or Tabriz, and 3+ from Urmia. pic.twitter.com/60zxZH65VC— Theti Mapping (@ThetiMapping) June 7, 2026
„Ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločini u južnim predgrađima Bejruta nastave širiti, napasti ciljeve na okupiranim teritorijima”, stoji u priopćenju.
Dodaje se da izraelska vojska „mora zaustaviti svoje napade na južni Libanon i južna predgrađa Bejruta te da će se, ako proširi napade na to područje ili odgovori na iranske akcije, suočiti s još snažnijim i pogubnijim udarima, a protiv režima i njegovih podupiratelja započet će razorni napadi”.
I just spotted a new wave of Iranian missiles heading towards Israeli bases in Northern Palestine, above South Lebanon. https://t.co/CNHHIbX2dO pic.twitter.com/Mpi0XZ9Cqs— Hadi Hoteit | هادي حطيط (@HadiHtt) June 7, 2026
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