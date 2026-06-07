VREBAJU OPASNOSTI
Umirovljenici o prometu u Zagrebu: "Prekratko zeleno, neosvijetljene zebre, a na romobiliste se privikavamo"
S prometnim gužvama u Zagrebu svatko se nosi na svoj način: pješaci, vozači, putnici u javnom prijevozu ili oni koji radije biraju taksi.
Mlađima i okretnijima svakako je lakše no njima se najčešće i najviše žuri do odredišta. Stariji građani, bilo da su pješaci ili vozači, neminovno su sporiji, a i rjeđe u žurbi.
U gradu sa skoro 800 tisuća stanovnika i oko pola milijuna vozila, od kojih su četiristotinjak tisuća osobni automobili, prometna vreva je neizbježna, a u njoj se često najteže snalaze i s njom najteže nose najstariji.
"Uvijek imamo neke specifične probleme"
U Matici umirovljenika Grada Zagreba nabrajaju nam najčešće probleme s kojima se u gradskom prometu susreću ljudi treće dobi, ali i ističu neke prijedloge za poboljšanje tog stanja.
"Naravno da umirovljenici uvijek imaju neke specifične probleme u prometu zbog njihove slabije pokretljivosti te slabije vidne i slušne sposobnosti, a što može utjecati na njihovu sigurnost u prometu. Svi znamo da se promet u gradu mnogostruko povećao proteklih godina, a da postojeća infrastruktura i njeni kapaciteti nisu u skladu s tim povećanjem", kaže Zvonimir Repač iz zagrebačke Matice umirovljenika.
Sve više opasnih pojava u prometu
Dodaje kako uočavaju sve više potencijalno opasnih pojava u gradskom prometu pa čak i po život opasnih točaka za starije ljude. Jedna od tih je sve veći broj biciklista i vozača električnih romobila na nogostupima.
"Ne sjećam se da sam čuo ili vidio da je na nogostupima i u pješačkim zonama netko bio zaustavljen, bilo da su to dostavljači koji jure biciklima ili oni koji na romobilima voze i 50 kilometara na sat. Da ne govorim o strmim prometnicama poput Bukovačke ceste ili Pantovčaka gdje se djeca strmoglavljuju na biciklima ili romobilima ugrožavajući starije. Mislim da smo vrlo blizu toga da se dogodi neka nesreća", upozorava Repač.
"Privikavamo se na suživot s biciklistima i romobilistima, ali u nenormalnim uvjetima jer se stišćemo s njima na malom prostoru. Malo gdje u gradu su pločnici dovoljno široki, a i automobili su danas drugačiji, puno veći. Kad ga parkirate na parkirno mjesto on još viri pola metra na nogostup", dodaje.
Postaviti semafore s tipkom za starije
Problematičnom smatra i svjetlosnu signalizaciju na mnogim mjestima u gradu.
"Puno je semafora na kojima zeleno svjetlo kratko traje pa stariji, slabije pokretni ne stignu preći cestu. Ponegdje u svijetu postoje semafori i s posebnom tipkom za starije osobe. Pritiskom na nju zeleno svjetlo traje dulje. Ne bi bilo loše takve semafore postaviti na nekoliko mjesta u Zagrebu. Naravno da stariji ljudi kao vozači nemaju neke privilegije u prometu, ali kao pješaci trebali bi imati", kaže naš sugovornik.
Upozorava i na lošu regulaciju prometa pored većine zagrebačkih bolnica gdje je uvijek puno starijih ljudi, kao i pješačke prijelaze na kružnim tokovima gdje vozači slabo poštuju prednost pješaka. Sve to, kaže, starijima i slabije pokretnim osobama predstavlja opasnost.
Loše osvijetljeni pješački prelazi
Repač posebno ističe lošu osvijetljenost pješačkih prelaza na mnogim mjestima u gradu.
"Vozač vas navečer često ne vidi da ste zakoračili na zebru. U Petrovoj ulici, na primjer, puno je takvih prelaza, a mnogi tamo navečer šeću pse. Govore mi ljudi kako pas dođe već do pola zebre, vlasnik je još na početku, a vozač ne vidi ni jednog i drugog. Sve su to neke minimalne stvari - da se pojača osvjetljenje na nekim pješačkim prelazima, recimo - koje bi puno pomogle, a za koje nisu potrebna neka velika ulaganja."
U Matici umirovljenika predlažu gradskim vlastima da postave još pedesetak nadzornih kamera diljem grada koje bi snimale promet, a zbog obijesnih vozača kojih je, kako primjećuju, sve više.
"Puno problema čija rješenja ne koštaju ništa"
Također smatraju kako ne bi trebao biti problem poboljšati međugeneracijsku komunikaciju u javnom prijevozu, odnosno u vozilima ZET-a.
"Ima vozača koji ne žele otvoriti izlazna vrata na stanici, nego vas tjeraju da izlazite na ulazna vrata. Često zatvore vrata pred nosom starijim ljudima koji ne uspiju brzo ući u vozilo i odu. Čitav je niz takvih specifičnih, malih problema koji se lako mogu riješiti, a ne koštaju ništa."
A nakon iznesenih primjedbi i kritika, pitali smo imaju li u Matici umirovljenika Grada Zagreba i pohvala na račun nekih prometnih rješenja.
"Dobre stvari uvijek se manje ističu jer se nekako podrazumijevaju. Za pohvalu je produženje Branimirove ulice, Remetinečki rotor i postavljanje nadstrešnica na tramvajskim i autobusnim stajalištima. No zašto ne bi svaka ta nadstrešnica ujedno bila i solarna stanica", poručuju iz zagrebačke Matice umirovljenika.
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