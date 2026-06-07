Umirovljenici o prometu u Zagrebu: "Prekratko zeleno, neosvijetljene zebre, a na romobiliste se privikavamo"

"Ne sjećam se da sam čuo ili vidio da je na nogostupima i u pješačkim zonama netko bio zaustavljen, bilo da su to dostavljači koji jure biciklima ili oni koji na romobilima voze i 50 kilometara na sat. Da ne govorim o strmim prometnicama poput Bukovačke ceste ili Pantovčaka gdje se djeca strmoglavljuju na biciklima ili romobilima ugrožavajući starije. Mislim da smo vrlo blizu toga da se dogodi neka nesreća", upozorava Repač.