Znanost iza magije
VIDEO / Jednostavan trik za intenzivno plave hortenzije: Potreban je samo jedan kuhinjski ostatak
Plave hortenzije među najatraktivnijim i najpoželjnijim su ukrasnim biljkama u vrtovima, a ljubitelji cvijeća uvijek traže načine kako njihovu boju učiniti još intenzivnijom. Jedna vrtlarica tvrdi da je pronašla jednostavno i jeftino rješenje – korištenje taloga kave.
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U videu objavljenom na TikToku pokazala je usporedbu hortenzija koje je redovito prihranjivala talogom kave s onima koje nisu dobivale takav dodatak. Rezultati su, kaže, bili više nego očiti.
"Najintenzivnija plava koju sam ikad vidjela", napisala je uz objavu.
Na snimci su prvo prikazane hortenzije koje nisu bile tretirane talogom kave. Iako zdrave i dekorativne, imale su manje cvjetova te su bile slabije razvijene. S druge strane, biljke koje su redovito dobivale talog kave isticale su se bogatom plavom bojom, većim rastom i obilnijom cvatnjom, prenosi tportal.
@allegedlybrittany The deepest blue I’ve ever seen 🩵 #gardening #hydrangeas #flowers #chickensoftiktok #coffeetiktok #coffeegrounds #fyp ♬ No. 7 Road - The Castellows
Stručnjaci objašnjavaju da je razlog u utjecaju taloga kave na kiselost tla. Naime, povećanjem kiselosti biljci se olakšava apsorpcija aluminija iz tla. Upravo aluminij, u kombinaciji s nižom pH vrijednošću, potiče kemijsku reakciju koja laticama daje karakterističnu plavu boju.
Ipak, ovaj trik ne djeluje na sve vrste hortenzija. Promjena boje moguća je kod određenih sorti, poput velelisne hortenzije, dok vrste poput hrastolisne hortenzije ili sorte Annabelle neće razviti plave cvjetove bez obzira na sastav tla.
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