VIDEO / Jednostavan trik za intenzivno plave hortenzije: Potreban je samo jedan kuhinjski ostatak

Na snimci su prvo prikazane hortenzije koje nisu bile tretirane talogom kave. Iako zdrave i dekorativne, imale su manje cvjetova te su bile slabije razvijene. S druge strane, biljke koje su redovito dobivale talog kave isticale su se bogatom plavom bojom, većim rastom i obilnijom cvatnjom, prenosi tportal.