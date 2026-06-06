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SJANI SAVJETI

Jednostavan trik održat će krastavce svježima i do dva tjedna

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N1 Info
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06. lip. 2026. 16:22
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PIXABAY
PIXABAY

Krastavci su nezaobilazan sastojak ljetnih salata i sendviča, no često se pokvare prije nego što ih stignemo iskoristiti. Stručnjaci upozoravaju da mnogi griješe već kod njihova skladištenja, a jednostavan trik može im znatno produžiti svježinu.

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Prema savjetima stručnjaka s britanske potrošačke platforme Which?, ključnu ulogu ima plastična folija kojom su neki krastavci omotani u trgovinama. Iako se često smatra da služi samo iz higijenskih razloga, njezina je glavna svrha očuvanje svježine.

Naime, krastavac omotan u plastičnu foliju može ostati svjež i do 14 dana, dok se bez zaštite najčešće počinje kvariti već nakon pet dana. Folija pomaže zadržati vlagu, sprječava isušivanje i štiti osjetljivu koru od oštećenja.

Stručnjaci preporučuju da i krastavce kupljene bez ambalaže kod kuće omotate prozirnom folijom te ih čuvate u hladnjaku, idealno u ladici za povrće.

Ne držite ih uz rajčice

Iako su rajčice i krastavci česta kombinacija na tanjuru, u hladnjaku nisu dobri susjedi. Rajčice ispuštaju etilen, plin koji ubrzava dozrijevanje voća i povrća. Krastavci su posebno osjetljivi na etilen pa zbog njega mogu omekšati, požutjeti i brže se pokvariti.

PIXABAY
PIXABAY

Zato se preporučuje krastavce držati u hladnjaku, a rajčice na sobnoj temperaturi, podalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Pazite i na temperaturu

Idealna temperatura za čuvanje krastavaca kreće se između 7 i 10 Celzijevih stupnjeva. Ako se predugo nalaze na temperaturama nižim od 4 stupnja, mogu razviti oštećenja koja se očituju kao vodenaste mrlje i kraći rok trajanja.

Dodatni trik za dulju svježinu je stavljanje papirnatog ručnika uz krastavce u hladnjaku. On upija višak vlage i pomaže usporiti propadanje povrća.

Uz pravilno skladištenje, krastavci mogu ostati svježi i hrskavi gotovo dva tjedna, što znači manje bacanja hrane i manje troškova u kućanstvu.

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