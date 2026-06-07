iran ispalio rakete na izrael
Iranski šef diplomacije podijelio sliku libanonske zastave, IRGC: Ovo je bilo upozorenje
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) priopćila je da je prihvatila primirje sa Sjedinjenim Državama pod uvjetom da ono bude „primirje na svim frontama”.
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Međutim, navodi da SAD i Izrael nisu ispunili svoju obvezu jer su nastavili napade u Libanonu te „kršili primirje ponavljanim napadima na iransku obalu i plovila u Hormuškom tjesnacu, Omanskom moru i Indijskom oceanu”, prenosi Al Jazeera.
Sjedinjene Države zadržale su pomorsku blokadu iranskih luka te su posljednjih dana, unatoč nastavku pregovora o sporazumu za okončanje rata, izvele niz uzajamnih napada s Iranom.
„Večerašnja operacija bila je upozorenje”, poručio je IRGC u svom priopćenju, dodajući da će, „ako se agresije ponove, odgovori biti širi” te da će uključivati američke i izraelske ciljeve u regiji.
June 7, 2026
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) dodala je da je lansirala balističke projektile na zračnu bazu Ramat David, koja se nalazi oko 20 kilometara od grada Haife na sjeveru Izraela.
IRGC je naveo da je ta izraelska zračna baza bila „izvor agresija” usmjerenih protiv južnog Libanona i južnih predgrađa Bejruta.
Istovremeno, iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragči, podijelio je na svom X profilu sliku iranske i libanonske zastave, kao znak solidarnosti između dvaju država.
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