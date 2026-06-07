ništa od otvaranja slavonske?
Pokvario se bager koji ruši Vjesnik
Veliki bager koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera trenutno je u kvaru, pa se ne zna ni hoće li otvaranje Slavonske i podvožnjaka, predviđeno za večeras, na tom dijelu biti odgođeno, doznaje se iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
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Trenutno se u resornom ministarstvu održava koordinacijski sastanak nakon kojeg će biti poznato što se točno dogodilo s 52 metra visokom bageru koji već tri dana radi na uklanjanju sjevernog aneksa Vjesnikova nebodera.
Pod upitnikom je i planirano otvaranje Slavonske avenije i podvožnjaka koji su na tom dijelu u potpunosti zatvoreni za promet od četvrtka ujutro kada su radovi počeli. Plan je bio da se sve dovrši do nedjelje u 20 sati i da avenija bude ponovno otvorena za sav promet.
Blagdan Tijelova i vikend želio se iskoristiti za potpunu obustavu prometa kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjne aktivnosti i kako dijelovi najviših etaža ne bi završili na podvožnjaku, najavio je u utorak ministar graditeljstva Branko Bačić obilazeći radove kod Vjesnika.
Odlučeno je tada da zatvaranje tog dijela Slavonske ne znači uspostavu nove regulacije prometa, jer bi Grad Zagreb za to potrošio više od pola predviđenog roka od četiri dana za rušenje sjevernog dijela Vjesnika. Tako se se promet proteklih dana tim dijelom avenije odvijao obilaznim pravcima.
Odluka o otvaranju Slavonske avenije uoči još jednog radnog tjedna bit će poznata večeras.
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