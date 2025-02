Porezna uprava objavila nove podatke o broju fiskaliziranih računa

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Porezna uprava objavila je podatke o broju fiskaliziranih računa u subotu. Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 01.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati manji 1% dok je iznos računa također manji za 1%.

Priopćenje Porezne uprave prenosimo u cijelosti:

​”S obzirom na veliki interes javnosti objavljujemo podatke iz sustava fiskalizacije koji uključuju broj i iznos računa. ​Uspoređeni su podaci za datume 01.02.2025., 25.01.2025. i 18.01.2025. od 00:00 do 15:00 sati, za Sve djelatnosti i D​​​jelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla. ​ ​​​

Podaci za Sve djelatnosti

U subotu 01.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 4.254.755 računa, a iznos računa iznosio je 70.643.545,88 eura, u subotu 25.01.2025. godine od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 4.239.889 računa, a iznos računa iznosio je 70.374.929,80 eura, dok je u subotu 18.01.2025. godine od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.156.322 računa, a iznos računa iznosio je 71.700.669,85 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 01.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 0,5% dok je iznos računa također veći za 0,5%. Nadalje, u subotu 01.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na subotu 18.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 2% dok je iznos računa manji za 1%.

Podaci za Djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U subotu 01.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.275.606 računa, a iznos računa iznosio je 41.776.144,30 eura, u subotu 25.01.2025. godine od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.297.245 računa, a iznos računa iznosio je 42.265.709,60 eura, dok je u subotu 18.01.2025. godine od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.239.871 računa, a iznos računa iznosio je 43.451.901,88 eura.

​Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 01.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati manji 1% dok je iznos računa također manji za 1%. Nadalje, u subotu 01.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na subotu 18.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 2% dok je iznos računa manji za 4%.

