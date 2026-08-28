podaci dzs-a
Potrošnja u domaćoj maloprodaji raste već 40 mjeseci zaredom
Potrošnja u domaćoj maloprodaji porasla je u srpnju već 40. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to znatno brže nego mjesec dana prije, što ukazuje na stabilan rast gospodarstva i na početku trećeg tromjesečja.
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Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u petak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u srpnju, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno porasla za 1,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na srpanj prošle godine veća za 3,6 posto.
Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 40. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to znatno brže nego u lipnju, kada je rast iznosio 0,4 posto.
Pritom je na godišnjoj razini promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 3,9 posto, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) za 4,5 posto, dok je promet na malo motornim gorivima i mazivima pao za 2,8 posto.
U prvih sedam mjeseci ove godine promet od trgovine na malo realno je porastao za 2,2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.
Potrošnja podržava rast gospodarstva
Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), ubrzanje rasta prometa u trgovini na malo ukazuje na stabilan rast gospodarstva i na početku trećeg tromjesečja ove godine.
DZS objavio je jučer da je u drugom tromjesečju BDP porastao za 1,7 posto na godišnjoj razini.
To je već 22. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 2,2 posto.
Rast BDP-a na godišnjoj razini od 1,7 posto je najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2020. godine, kada je gospodarstvo palo pod utjecajem koronakrize.
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