NASA: Novi teleskop mogao bi raditi čak 22 godine

"Masa svemirske letjelice mijenja se tijekom projektiranja i izgradnje pa proračun goriva temeljimo na unaprijed određenoj maksimalnoj vrijednosti kako ga ne bi ponestalo", objasnila je Alison Rao, voditeljica pogonskog sustava teleskopa Roman u NASA-inu Goddardu. "Tijekom integracije i testiranja pratimo i potrebnu količinu goriva na temelju stvarne mase kako bismo bili sigurni da imamo dovoljno rezerve. Budući da je Roman imao manju masu od one koju smo predvidjeli, spremnike smo mogli napuniti do punog kapaciteta, umjesto samo količinom potrebnom za desetogodišnju misiju", dodala je Rao.