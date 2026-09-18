promrzli stražari
Američki marinci ostali bez čizama tijekom vojne vježbe na Arktiku. Što se dogodilo?
Bilo je potrebno samo nekoliko ledenih veljačkih dana da nekoliko američkih marinaca, probijajući se kroz norveški snijeg i led, primijeti da nešto nije u redu.
Najprije su uočili velike rupe u koži svojih, često potpuno novih, čizama. Zatim su se počeli otvarati procjepi na potplatima, kroz koje je prodirala ledena voda dok su pješačili i skijali opterećeni naprtnjačama, prema riječima dužnosnika Pentagona i američkim vojnim dokumentima koje je pregledao Newsweek.
Problemi su se pojavili tijekom pripremne obuke za Cold Response 2026, NATO-ovu vježbu pod norveškim vodstvom u kojoj je sudjelovalo više od 25.000 pripadnika oružanih snaga u Norveškoj te još više od 7000 u Finskoj. Slučaj je otvorio pitanja o kvaliteti vojne obuće, ali i o nastojanjima u Kongresu da se dodatno ograniči izbor čizama koje američki vojnici smiju nositi, i to isključivo na modele u cijelosti proizvedene u Sjedinjenim Državama.
Među sudionicima je bilo oko 3000 američkih marinaca, većinom raspoređenih u sklopu II. marinskih ekspedicijskih snaga (MEF) iz baze Camp Lejeune u Sjevernoj Karolini. Početkom 2026. poslani su na norveška vojna vježbališta sjeverno od Arktičkog kruga, priopćio je Marinski korpus.
Ovisnost o stranim opskrbnim lancima
Vježba je trebala pokazati kako američke snage mogu djelovati zajedno s drugim članicama NATO-a u nekima od najtežih uvjeta s kojima bi se mogle suočiti.
I u mnogočemu su to i pokazale. Kada je bilo potrebno zamijeniti neispravnu obuću, američke snage nabavile su u Norveškoj lokalno dostupne čizme za hladne vremenske uvjete, prema riječima dužnosnika Pentagona i zajedničkom priopćenju Zapovjedništva američkih marinskih snaga za Europu i Afriku te Zapovjedništva sustava Marinskog korpusa.
Prema američkom zakonu, sredstva Pentagona ne smiju se upotrebljavati za kupnju vojnih čizama osim ako su proizvedene u SAD-u, uz nekoliko ograničenih iznimaka. Namjera je bila potaknuti američke kompanije i smanjiti ovisnost o stranim opskrbnim lancima, no kritičari tvrde da zbog toga trpe pripadnici oružanih snaga jer su prisiljeni nositi nekvalitetnu obuću domaće proizvodnje, što na kraju stvara dodatne troškove kada se takve čizme moraju zamijeniti.
Teška pitanja za zakonodavce i lobiste
To otvara teška pitanja za zakonodavce i lobiste koji sada nastoje dodatno pooštriti pravila o domaćoj proizvodnji, i to u trenutku kada je američka vojska opterećena operacijama diljem svijeta, od napada u Latinskoj Americi do višemjesečnog rata s Iranom na Bliskom istoku, zbog čega će potražnja za takvim čizmama vjerojatno dodatno porasti.
Tijekom vježbe Cold Response još je marinaca moralo biti povučeno s ledom prekrivenih norveških terena jer su im se potplati odvajali od ostatka čizme ili im se dio plastične pete zabijao u tetive, rekao je za Newsweek dužnosnik Pentagona, kojemu je zajamčena anonimnost jer nije bio ovlašten javno govoriti. Kod drugih se unutarnja podstava na peti brzo istrošila ili su se olabavile ušice za vezice.
Norveška vojska pomogla je američkim marincima nabaviti čizme M77 norveške kompanije Alfa, koja je tu obuću razvila zajedno s norveškom vojskom još 1970-ih, rekao je dužnosnik.
Neki parovi zamjenskih čizama kupljeni su izravno u obližnjim trgovinama. Ključne zalihe morale su biti iskrcane s američkog opskrbnog broda kako bi se na njega moglo ukrcati više čizama američke proizvodnje i preusmjeriti ga prema Norveškoj, rekao je dužnosnik Pentagona.
„Počeo se pojavljivati golem niz problema“ s obućom proizvedenom u SAD-u, rekao je.
Nedostaci odjeće i obuće za hladne vremenske uvjete mogu pripadnike oružanih snaga izložiti ozeblinama, hipotermiji i, u težim slučajevima, stanjima opasnima za život, osobito tijekom dugotrajnih operacija usred arktičke zime.
Problem nije nestao nakon što su marinci napustili Norvešku. Nakon što su otkriveni nedostaci, marinci su se vratili u svoja skladišta i pregledali dodatne zalihe, pri čemu su u Camp Lejeuneu pronašli još neispravnih čizama, rekao je dužnosnik Pentagona.
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