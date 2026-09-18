Američki marinci ostali bez čizama tijekom vojne vježbe na Arktiku. Što se dogodilo?

Problemi su se pojavili tijekom pripremne obuke za Cold Response 2026, NATO-ovu vježbu pod norveškim vodstvom u kojoj je sudjelovalo više od 25.000 pripadnika oružanih snaga u Norveškoj te još više od 7000 u Finskoj. Slučaj je otvorio pitanja o kvaliteti vojne obuće, ali i o nastojanjima u Kongresu da se dodatno ograniči izbor čizama koje američki vojnici smiju nositi, i to isključivo na modele u cijelosti proizvedene u Sjedinjenim Državama.