U Međimurju proglašena prirodna nepogoda zbog suše

Temperature više od 30 stupnjeva zabilježene su već u lipnju, dok su u više navrata dosezale između 35 i 37 stupnjeva. Dugotrajna vrućina i nedostatak oborina prouzročili su ozbiljan manjak vlage, a procijenjene štete na poljoprivrednim površinama kreću se od 30 do više od 80 posto.