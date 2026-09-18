Trump priprema udarac za EU: Povlači radikalan potez koji je Rubio jednom uspio spriječiti

Moguće smanjenje posebno bi se osjetilo u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, gdje se nalazi velik dio američkih vojnih baza. Čelnici tih država posljednjih su mjeseci u sukobu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog njihova odbijanja da se uključe u američki rat protiv Irana. Trump već mjesecima poručuje europskim saveznicima da moraju preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, dok bi se američke vojne sposobnosti, prema njegovu stajalištu, trebale više usmjeriti prema Kini, Iranu i borbi protiv narkokartela.