Predsjednica ECB-a o Vujčiću: Dugo ga poznajem, dobro je pripremljen. Bit će moja desna ruka

"Dugo sam radila s Borisom, dugo ga poznajem, on je kvalificiran i kompetentan središnji bankar. Suočio se s brojnim krizama, bavio se različitim vrstama restrukturiranja. Nadam se da mu te vještine sada neće biti potrebne, ali svakako je dobro pripremljen da se pridruži našem timu u Europskoj središnjoj banci. Nas je šestero, a on će biti potpredsjednik i moja desna ruka", kazala je.