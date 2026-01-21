Oglas

Christine Lagarde

Predsjednica ECB-a o Vujčiću: Dugo ga poznajem, dobro je pripremljen. Bit će moja desna ruka

N1 Info
21. sij. 2026. 13:01
FILE PHOTO: European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde addresses the media after the ECB's Governing Council meeting, at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany, December 18, 2025. REUTERS/Heiko Becker/File Photo
REUTERS/Heiko Becker/

Treći je dan Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, gdje premijer Andrej Plenković nastavlja niz bilateralnih sastanaka. Predsjednik Vlade razgovarao je i s predsjednicom ECB-a Christine Lagarde.

Premijer održava brojne bilateralne sastanke, a već je održao susrete s predstavnicima Googlea i brojnim političarima.

"Među njima je bila i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je održao i sastanak s predsjednicom ECB-a Christine Lagarde. Razgovarali su o prijedlogu da budući potpredsjednik ECB-a postane guverner HNB-a Boris Vujčić", javlja HRT.

Predsjednica ECB-a kazala je za HRT kako Vujčića poznaje dugo te ustvrdila kako je dobro pripremljen za novu funkciju.

"Dugo sam radila s Borisom, dugo ga poznajem, on je kvalificiran i kompetentan središnji bankar. Suočio se s brojnim krizama, bavio se različitim vrstama restrukturiranja. Nadam se da mu te vještine sada neće biti potrebne, ali svakako je dobro pripremljen da se pridruži našem timu u Europskoj središnjoj banci. Nas je šestero, a on će biti potpredsjednik i moja desna ruka", kazala je.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Boris Vujčić Christine Lagarde Europska središnja banka

