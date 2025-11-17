Produljeni rokovi za dovršetak transakcija s Lukoilom

Druge kompanije ranije su signalizirale da žele kupiti pojedine dijelove Lukoilove imovine. Shell je navodno zainteresiran za Lukoilove naftne platforme u teritorijalnim vodama Gane i Nigerije, rekla su dva odvojena izvora za Reuters. Shell nije želio komentirati njihove navode. Turski Cengiz Holding objavio je pak da ne namjerava odustati od planirane kupnje bugarske rafinerije Neftochim Burgas.