Razdjelnici mnogima donijeli veće troškove: "Varalica i lopov, to je instrument koji ne pokazuje ništa"
Deset godina nakon što su predstavljeni kao alat za uštedu, razdjelnici topline ponovno su u središtu rasprave. Umjesto manjih računa, mnogim su građanima donijeli više troškove. Od 2027. ponovno postaju obavezni i mnogi se pitaju: Je li to energetska potreba ili prevara desetljeća?
Kada su 2013. godine predstavljeni razdjelnici topline, Jagodi i Borisu Požegi rečeno je da će to biti prilika za uštedu. No, za njih, kao i za brojne druge suvlasnike zgrada s centralnim grijanjem - razdjelnici su značili upravo suprotno.
"Kad bih trebao opisati razdjelnik u dvije riječi to bi bilo varalica i lopov, to je instrument koji ne pokazuje ništa odnosno on pokazuje potrošnju stanara otprilike. U čemu je kvaka: mi smo se kad su ugradili razdjelnike grijali 50 posto manje, a račun dobili veći", rekao je Boris Požega.
Ključni problem, tvrde Požege, jest što razdjelnici ne mjere stvarnu potrošnju energije. Ne uzimaju u obzir toplinske gubitke, položaj stana ni prijenos topline između susjeda. Osim tehničkih manjkavosti, ističu i da je sustav uveden nelegalno i pod prijetnjom kazni, tada od 10 do 50 tisuća kuna, uz – kako kažu – lažno pozivanje na europske direktive.
"Nema zakonite odluke suvlasnika. U zakonu piše da odluku donose suvlasnici, a ako odluku donose suvlasnici to znači da je to njihova slobodna volja, ali takva odluka ne postoji. Zakon o tržištu toplinske energije ne valja, donio je veliku štetu građanima. U sebi ima elemente kaznenih djela. Ima elemente prijevare, jer su prevarili za direktivu. Ima elemente iznude jer se građane silom tjeralo da ugrađuju razdjelnike, s duge strane se tvrdi kako oni sami donose odluke. Pa nismo u dječjem vrtiću", kaže Boris Požega.
Unatoč brojnim prigovorima i sudskim sporovima, Vlada sada najavljuje izmjene zakona. Prema novim pravilima, od 1. siječnja 2027. svi sustavi centralnog grijanja morat će imati razdjelnike ili mjerila, a oni koji ih nemaju – plaćat će dodatnu naknadu od 50 centi po kvadratu. U Saboru je na tu temu održan i okrugli stol pod nazivom “Razdjelnici – prevara desetljeća ili energetska potreba?”, na kojem su Požege ponovno iznijeli svoje stavove. S njima se slaže i umirovljeni profesor Građevinskog fakulteta Ivica Džeba.
"Trgovački lobi je izvršio na Vladu pritisak da hitno mijenja zakon o tržištu toplinske energije i one kazne koje nikad nisu naplaćene, od 10 do 50 tisuća kuna ako se ne ugrade razdjelnici, sada su zamijenjene naknadama za energetsku učinkovitost. To nisu nikakav naknade. Zamislite da imate naknadu koja ima dvostruku prosječnu potrošnju energije u godinu dana kroz zgradu", govori Ivica Džeba.
Džeba ističe da je u posljednjih deset godina Ustavnom sudu poslano više tužbi zbog sumnji u zakonitost ugradnje razdjelnika, ali rješenja još nema. Na to podsjeća i Požega.
"Imamo priopćenje iz 10. mjeseca 2020. godine kad kažu da su slučajevi u obradi i da se rješenje očekuje uskoro. Sada je 2025. još uvijek nemamo očitovanje Ustavnog suda."
Iz Ministarstva gospodarstva, pak, poručuju kako je uvođenje razdjelnika dio europskih zelenih politika i šireg plana energetske učinkovitosti.
"Ovo je područje vezano uz energetsku učinkovitost, ovo nije pitanje topline, ovo nije pitanje zgrade. Ovo je pitanje našeg planeta."
Deset godina nakon ugradnje prvih razdjelnika, Hrvatska se ponovno nalazi pred istim pitanjem – je li riječ o stvarnom putu prema štednji energije, ili o skupom eksperimentu na teret građana?
