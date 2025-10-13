Razdjelnici mnogima donijeli veće troškove: "Varalica i lopov, to je instrument koji ne pokazuje ništa"

"Nema zakonite odluke suvlasnika. U zakonu piše da odluku donose suvlasnici, a ako odluku donose suvlasnici to znači da je to njihova slobodna volja, ali takva odluka ne postoji. Zakon o tržištu toplinske energije ne valja, donio je veliku štetu građanima. U sebi ima elemente kaznenih djela. Ima elemente prijevare, jer su prevarili za direktivu. Ima elemente iznude jer se građane silom tjeralo da ugrađuju razdjelnike, s duge strane se tvrdi kako oni sami donose odluke. Pa nismo u dječjem vrtiću", kaže Boris Požega.