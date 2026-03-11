Željko Garača
Profesor ekonomije: Cijene će rasti, a možemo očekivati i pad turističkog prometa
Željko Garača, doktor ekonomije i profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o tome koliko će rat na Bliskom istoku utjecati na rast cijena, ali i o nadolazećoj turističkoj sezoni.
“Čitav je niz razloga zašto su cijene u Hrvatskoj povišene, a sad ste spomenuli jedan aspekt – da je naša proizvodnja, pogotovo poljoprivredna, daleko nedostatna za hrvatske potrebe, i što je najgore, naša ovisnost o uvozu se stalno povećava", kaže Garača.
"Ako nemate pod kontrolom domaću poljoprivredu i proizvodnju, i prepušteni ste na milost velikim trgovačkim lancima, uvoznim lobijima, gdje onda oni diktiraju cijene, a domaći faktori, trgovci, proizvođači, se prirodno prilagođavaju tim višim cijenama. Da Hrvatska ima dovoljno vlastite hrane onda bi se strane kompanije borile da konkurentnim cijenama preuzmu dio tržišta. Ovako one imaju jedan oligopol, prešutno su dogovorile da u Hrvatskoj imamo veće cijene.”, objašnjava Garača.
Upozorava na veće stope inflacije
"Logistika će poskupiti, dobava roba, sve će poskupiti, ne samo hrana i možemo očekivati veće stope inflacije, kao i usporavanje gospodarskog rasta do eventualne stagnacije, s inflacijom, što je s ekonomske strane najgora varijanta. Bolja je i inflacija, i deflacija, ali stagflacija je nešto što ekonomisti smatraju najvećim zlom. Tu je i pitanje opće ekonomske krize, koja će krenuti iz SAD-a – naime, tamo je početkom ove godine primijećeno dodatno usporavanje gospodarstva, nakon što je ono usporeno u četvrtom kvartalu prošle godine, imamo zabrinjavajuća izvješća s tržišta rada."
"I tržišta kapitala oprezno reagiraju na ovo što se događa. Perspektiva nije dobra, tim prije što će osim cijena energenata biti problem uopće doći do energenata. EU se odrekla ruskog plina, i okrenula se prema bliskoistočnom i američkom ukapljenom plinu, a sad imamo vijest da je Putin odlučio – vjerojatno će biti odsječen plin iz Rusije."
O nadolazećoj turističkoj sezoni
"Lani smo imali lošiju turističku sezonu u odnosu na godinu prije, ove godine situacija je gora što se Europe tiče, od prošle godine, tako da možemo očekivati pad turističkog prometa. Ne samo zato što smo preskupi, nego i zato što je situacija u zapadnoj Europi sve gora i gora, pogotovo u Njemačkoj, koja je jedno od naših glavnih emitivnih tržišta."
