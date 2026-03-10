globalno poskupljenje
Kako će rast cijena nafte zbog rata s Iranom utjecati na cijene hrane?
Po prvi put od ruske invazije na Ukrajinu 2022., cijena nafte ovog je tjedna porasla iznad 100 dolara po barelu, potaknuta energetskom nesigurnošću nakon što je rat SAD-a i Izraela protiv Irana započeo 28. veljače.
Nafta i plin nisu samo gorivo – oni su i sirovine za tisuće proizvoda, uključujući gnojiva koja se koriste u poljoprivredi, piše Al Jazeera.
Oko 20 posto svjetske nafte dolazi iz zaljevske regije, a većina se prevozi velikim tankerima kroz Hormuški tjesnac. Ovaj uski morski prolaz između Irana i Omana širok je samo 21 nautičku milju (39 km) na najužem dijelu.
Kroz tjesnac svakodnevno prolazi više od 20 milijuna barela nafte, što čini petinu svjetske potrošnje nafte i četvrtinu sve nafte koja se prevozi morem.
Prema Američkoj upravi za energetske informacije (EIA), više od tri četvrtine svjetske opskrbe naftom (79,8 milijuna barela dnevno) transportira se morem, prolazeći kroz nekoliko ključnih „uskih grla“ bez jednostavnih alternativnih ruta.
Zašto cijene nafte rastu?
Od početka rata s Iranom pomorski promet kroz Hormuški tjesnac gotovo je stao. Napadi na brodove i ometanje navigacijske opreme natjerali su većinu operatera da usidre brodove na rubu prolaza umjesto da riskiraju prelazak.
Bez tog protoka nafte globalni opskrbni lanci ozbiljno su poremećeni. Ograničena ponuda i rastuća potražnja guraju cijene prema gore, što povećava troškove za potrošače i poduzeća.
Iako su cijene kratko pale u ponedjeljak nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je „rat praktički završen“, analitičari upozoravaju da bi visoke cijene mogle potrajati ako se ne postigne sporazum između Washingtona, Tel Aviva i Teherana.
„Sve se svodi na rizik“, rekao je Ismayil Jabiyev, analitičar opskrbnih lanaca u tvrtki CarbonChain.
„Pogledajte Hormuški tjesnac i jeftine dronove. To nije fizička blokada – Iran nije izgradio zid preko mora. Ali jeftini dronovi uvijek predstavljaju rizik. Čak i ako se unište sva lansirna mjesta, skrivena lansiranja mogu trajati mjesecima. Dok god neprijateljstva traju, poremećaji će se nastaviti.“
Koje zemlje najviše ovise o bliskoistočnoj nafti?
Oko 89 posto nafte koja prolazi kroz Hormuški tjesnac ide prema azijskim tržištima, pri čemu su Kina, Indija, Japan i Južna Koreja najveći kupci.
Ako promet ostane ograničen, izvoznici iz Zaljeva morat će tražiti alternativne rute, ali mogućnosti su ograničene.
Na raspolaganju su:
- saudijski naftovod East-West
- naftovod Abu Dhabi – Fujairah
Zajedno imaju kapacitet oko 4,7 milijuna barela dnevno.
Saudijski naftovod povezuje istočna naftna polja s lukom Yanbu na Crvenom moru, jednom od rijetkih ruta koja potpuno zaobilazi Hormuški tjesnac.
Međutim, od 7,2 milijuna barela dnevno koje je Saudijska Arabija izvozila u veljači, čak 6,38 milijuna prolazilo je kroz tjesnac. Istraživačka tvrtka Gavekal Research procjenjuje da bi zaljevski izvoznici mogli preusmjeriti najviše 3,5 milijuna barela dnevno na druge terminale. To znači da bi svijet i dalje mogao ostati bez oko 15 milijuna barela dnevno.
„Skeptičan sam prema tim alternativama“, rekao je Jabiyev.
„Postoji i naftovod Kirkuk–Ceyhan iz sjevernog Iraka prema Turskoj, ali on pokriva samo sjeverna polja. Većina iračke proizvodnje dolazi s juga, pa je to samo djelomično rješenje.“
Najviša cijena nafte u povijesti
Najviše cijene nafte zabilježene su tijekom globalne financijske krize. Dana 11. srpnja 2008.:
- Brent nafta dosegnula je 147,50 dolara po barelu
- West Texas Intermediate 147,27 dolara
Taj skok nije bio uzrokovan fizičkim prekidom opskrbe nego kombinacijom slabog dolara i špekulativnog kapitala. Analitičari kažu da je Zaljevski rat 1990.–1991. bolja usporedba s današnjom situacijom.
„Tada su Irak i Kuvajt bili veliki proizvođači i poremećaj je bio dugotrajan. Svijet je imao visoke cijene nafte dulje vrijeme, a to je na kraju dovelo do gospodarskog usporavanja“, rekao je Jabiyev.
Kako se sirova nafta pretvara u benzin?
Sirova nafta je fosilno gorivo žućkasto-crne boje koje se crpi iz zemlje i prerađuje u:
- benzin
- dizel
- mlazno gorivo
Rafiniranjem nastaju i mnogi drugi proizvodi. Nafta se razvrstava prema gustoći i sadržaju sumpora. Lakša i „slađa“ nafta s manje sumpora lakše se prerađuje i vrjednija je. Jedan barel nafte sadrži 159 litara. Nakon prerade iz jednog barela obično se dobije oko 73 litre benzina.
Koji se proizvodi dobivaju iz nafte i plina?
Nafta i plin koriste se za mnogo više od goriva. Oni su sirovina za tisuće proizvoda, uključujući:
- plastiku (boce, ambalažu, kućišta telefona, medicinske šprice)
- sintetičke tkanine (poliester, najlon, akril)
- kozmetiku (vazelin, ruževe, korektore)
- deterdžente i sredstva za pranje
- boje
Globalna proizvodnja hrane također se uvelike oslanja na prirodni plin koji se koristi za proizvodnju gnojiva.
Kako visoke cijene nafte podižu cijene hrane
Cijene nafte i hrane često se kreću zajedno, jer energija utječe na svaki korak opskrbnog lanca hrane:
- proizvodnju gnojiva
- rad poljoprivrednih strojeva
- transport hrane
- skladištenje i distribuciju
Rast cijena nafte povećava troškove transporta i logistike.
„Krvotok globalne ekonomije je transport“, rekao je ekonomist David McWilliams.
„Radi se o premještanju robe od točke A do točke B. To je logistički problem i problem opskrbnog lanca, a transport je energija svjetske ekonomije.“
Rizik od stagflacije i globalne krize
Ekonomisti upozoravaju na mogućnost stagflacije – kombinacije visoke inflacije i rastuće nezaposlenosti.
Povijest pokazuje da su veliki skokovi cijena nafte 1973., 1978. i 2008. često bili praćeni globalnim recesijama.
U siromašnijim zemljama, gdje ljudi troše veći dio prihoda na hranu i uvoze velike količine žitarica i gnojiva, rast cijena nafte može brzo dovesti do nestašica hrane.
