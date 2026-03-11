Oglas

UBOJICA CIJENA

FOTO / Otvorena prva trgovina Actiona u Hrvatskoj, sljedeći tjedan otvara se još jedna

author
Hina
|
11. ožu. 2026. 10:55
11.3.2026., Sesvete, Zagreb - Trgovacki centar Park & Shop u Sesvetama bogatije za novi Action ducan. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Međunarodni maloprodajni lanac neprehrambenih proizvoda Action otvorio je u srijedu svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop.

Asortiman Actiona obuhvaća oko 6.000 proizvoda raspoređenih u 14 kategorija - od kućanskih potrepština, dekoracija, hrane s dugim rokom trajanja, deterdženata, do opreme za kućne ljubimce. Ponuda se dinamično mijenja sa 150 novih proizvoda svaki tjedan.

Temelj poslovne filozofije Actiona su niske cijene - dvije trećine proizvoda košta manje od dva eura, a 1.500 artikala manje od jednog eura.

11.3.2026., Sesvete, Zagreb - Trgovacki centar Park & Shop u Sesvetama bogatije za novi Action ducan. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
11.3.2026., Sesvete, Zagreb - Trgovacki centar Park & Shop u Sesvetama bogatije za novi Action ducan. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
11.3.2026., Sesvete, Zagreb - Trgovacki centar Park & Shop u Sesvetama bogatije za novi Action ducan. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
+ 1
Trgovine Actiona su površine od 800 do 1.200 četvornih metara.

Direktorica Actionovog poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji Neda Vuk Salaba, za sljedeći tjedan najavila je otvaranje trgovine u Ivancu.

Action je počeo kako mala prodavaonica u nizozemskom Enkhuizenu 1993⁠., a izrastao je u respektabilnog diskontera s više od 3.000 prodavaonica u Europi.

Hrvatska je petnaesta zemlja u kojoj Action posluje.

Teme
Action trgovački lanac

