Omjer cijene i kvalitete:
Račun u Šibeniku izazvao burnu raspravu: "U Milanu je isto jeftina kava"
Samo jedna fotografija računa za kavu ponovno je podignula obrve i podsjetila na neosporne, ali nimalo ugodne činjenice.
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Moglo bi se reći – ništa novo, ali ipak nešto jest novo, a to su cijene na vrhuncu turističke sezone. Hrvatski mediji pomno prate događanja u turizmu jer je riječ o jednoj od najvažnijih gospodarskih grana. Gotovo da nema ljeta bez rasprave o cijenama, osobito onima u ugostiteljskim objektima.
Gosti fotografiraju račune i objavljuju ih na društvenim mrežama, a ovaj put pozornost je privukao račun iz okolice Šibenika, gdje je gost za espresso platio 1,60 eura. Iako mnogima ta cijena ne djeluje pretjerano visokom, upravo je taj račun izazvao brojne reakcije, piše portal Dnevno.hr.
Je li niska cijena dostupna svima?
Velik dio rasprave vodio se oko pitanja mogu li ugostitelji i tijekom turističke sezone gostima ponuditi povoljniju kavu, a pritom i dalje uspješno poslovati. Jedni smatraju da se niža cijena može nadoknaditi većim brojem gostiju, dok drugi upozoravaju da ugostitelji imaju vrlo različite troškove poslovanja.
U komentarima se isticalo da lokal nije u sustavu PDV-a pa je njegov položaj pri formiranju cijena drukčiji od položaja mnogih drugih ugostitelja. Prema njihovu mišljenju, pri usporedbi treba uzeti u obzir poreze, najamninu, troškove zaposlenika i druge obveze. S druge strane, pojedini ugostitelji tvrde da i uz plaćanje PDV-a uspijevaju zadržati jednako niske cijene te smatraju da visoki računi nisu uvijek opravdani, prenosi Metropolitan.
Ključ je omjer cijene i kvalitete
Mnogi sudionici rasprave istaknuli su da gostima nije važan samo iznos na računu, nego prije svega osjećaj da za svoj novac dobivaju odgovarajuću kvalitetu usluge. Smatraju da lokali koji nude pošten omjer kvalitete, usluge i cijene imaju dovoljno gostiju i bez pretjeranih poskupljenja.
Posebnu pozornost privukla je usporedba s Italijom. Jedan je korisnik u komentarima objavio račun iz Milana, gdje je cappuccino platio 1,30 eura, a običnu kavu 1,10 eura. Drugi su spominjali i Barcelonu, u kojoj su, prema njihovim tvrdnjama, cijene usporedive ili čak niže nego u pojedinim hrvatskim turističkim mjestima.
Upravo su te usporedbe ponovno otvorile pitanje jesu li cijene na Jadranu posljednjih godina previše porasle i utječe li to na odluku turista gdje će provesti godišnji odmor.
Među najzapaženijim reakcijama bili su komentari da pretjerano podizanje cijena dugoročno šteti turističkoj ponudi. Neki smatraju da će gosti, ako cijene budu previsoke, jednostavno birati jeftinije lokale ili će piće donositi sa sobom. Rasprava tako ponovno pokazuje da cijene u ugostiteljstvu ostaju jedna od najosjetljivijih tema svake ljetne sezone. Dok ugostitelji upozoravaju na sve veće troškove poslovanja, gosti očekuju poštene cijene i kvalitetnu uslugu, a usporedbe s drugim europskim gradovima svake godine dodatno raspiruju raspravu.
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