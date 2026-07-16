Račun u Šibeniku izazvao burnu raspravu: "U Milanu je isto jeftina kava"

Među najzapaženijim reakcijama bili su komentari da pretjerano podizanje cijena dugoročno šteti turističkoj ponudi. Neki smatraju da će gosti, ako cijene budu previsoke, jednostavno birati jeftinije lokale ili će piće donositi sa sobom. Rasprava tako ponovno pokazuje da cijene u ugostiteljstvu ostaju jedna od najosjetljivijih tema svake ljetne sezone. Dok ugostitelji upozoravaju na sve veće troškove poslovanja, gosti očekuju poštene cijene i kvalitetnu uslugu, a usporedbe s drugim europskim gradovima svake godine dodatno raspiruju raspravu.