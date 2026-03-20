plavi dizel
Raste zabrinutost zbog plavog dizela: "Goriva ima, no ne žele ga držati zbog marže"
Gosti u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića bili su Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, te Antonio Šunjić, predsjednik Ceha ribara Splitsko-dalmatinske županije. Komentirali su problem koji bi zbog posljedica događanja na Bliskom istoku mogao pogoditi i Hrvatsku - plavi dizel.
Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) prošli je tjedan upozorila da nedostatak plavog dizela ugrožava proljetnu sjetvu, zbog čega je nužna hitna reakcija nadležnih institucija. Mladen Jakopović iz HPK-a objašnjava kako nije problem u količinama, nego u dostupnosti zbog marže:
"Plavog dizela na privatnim crpkama gotovo nigdje u Hrvatskoj nema, INA je ograničila to na tankanje isključivo u vozila, odnosno u traktore, i to predstavlja ogroman problem. Moramo znati da u ovom trenutku imamo više od 80% malih gospodarstava, ta gospodarstva imaju male traktore, a vi u krugu od svog gospodarstva od 30, 40 km nemate uopće crpke koje drže plavi dizel."
"Nije svugdje ista situacija", kaže Jakopović, ali "vidjet ćemo što će se zapravo dogoditi do ponedjeljka, kako će Vlada reagirati na novonastalu situaciju. Nešto se mora promijeniti kako ne bi došlo do poskupljenja sjetve i svih poljoprivrednih inputa, vidimo da su poljoprivrednici počeli trošiti obični dizel, jer jednostavno plavog dizela nema. Ministarstvo bi trebalo na nekakav način osigurati da sve benzinske postaje drže plavi dizel, jer mislim da nije problem u količinama, jednostavno ga ne žele držati zbog nedostatne marže."
Na pitanje što će se dogoditi ako se ovaj problem ne riješi, Jakopović odgovara: "U ovom trenutku svi (poljoprivrednici) su počeli točiti normalni dizel", koji je skuplji do 80% od plavog, "što znači da će naši poljoprivrednici u proljetnoj sjetvi biti manje konkurentni. Nećemo ostati bez hrane, jer smo dio zajedničkog tržišta. Međutim, naši poljoprivrednici su sve manje konkurentni - u ovom trenutku mi smo ispod 37% produktivnosti EU-a, i sve više nas pritišće inozemna roba", upozorava Jakopović.
U sličnoj situaciji kao i poljoprivrednici, nalaze se i hrvatski ribari. Antonio Šunjić, prvi čovjek Ceha ribara Splitsko-dalmatinske županije, također ističe problem opskrbe plavim dizelom.
Kaže: "Ovisno o području, pogotovo po otocima, imamo problem trenutačno što, recimo, na otoku Hvaru ne može se uliti više od 250 litara dnevno, na kopnu oko 500 litara dnevno. Nama je to nedostatno za odraditi iti jedan radni dan. Problem jest taj da je teško doći do pumpne stanice na kojoj ima goriva, i kada ga ima, ne možemo ga dobiti u količinama koja nam treba."
Šunjić apelira i da ribari i poljoprivrednici budu solidarni, te da uzimaju manje količine goriva kada doći do stanica, kako bi svima plavi dizel bio dostupan. "Nafte ima", ističe, "problem je u opskrbi."
Za razliku od poljoprivrednika, "točiti čisti dizel na ovako velike troškove nama u ribarstvu nikako se ne isplati, mislim da neće nitko od ribara ići na čisti dizel."
Što se tiče cijena, Šunjić kaže: "U ovom trenutku nama je cijena goriva praktički porasla vrlo malo, i vidljivo je na ribarnicama da riba nije poskupila. Cijena goriva nije utjecala na rast cijene ribe, pratit ćemo dalje kako će se razvijati situacija. Sve ovisi o idućem tjednu koliko će gorivo ići gore."
