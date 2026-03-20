"Nije svugdje ista situacija", kaže Jakopović, ali "vidjet ćemo što će se zapravo dogoditi do ponedjeljka, kako će Vlada reagirati na novonastalu situaciju. Nešto se mora promijeniti kako ne bi došlo do poskupljenja sjetve i svih poljoprivrednih inputa, vidimo da su poljoprivrednici počeli trošiti obični dizel, jer jednostavno plavog dizela nema. Ministarstvo bi trebalo na nekakav način osigurati da sve benzinske postaje drže plavi dizel, jer mislim da nije problem u količinama, jednostavno ga ne žele držati zbog nedostatne marže."