Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) u četvrtak je upozorila da nedostatak plavog dizela ugrožava proljetnu sjetvu, zbog čega je nužna hitna reakcija nadležnih institucija.
Trenutno stanje s opskrbom plavim dizelom u Hrvatskoj postalo je neodrživo te izravno ugrožava proljetnu sjetvu i poljoprivrednu proizvodnju u cjelini, istaknuli su iz HPK navodeći kako su poljoprivrednici diljem zemlje suočeni su s ozbiljnim problemom - "plavog dizela na benzinskim crpkama jednostavno nema".
Iz Komore podsjećaju kako su na taj problem reagirali već 10. ožujka ove godine kada je upućen dopis Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu gospodarstva, no Ministarstvo gospodarstva se do danas nije očitovalo.
"U trenutku kada su vremenski uvjeti ključni, a rokovi za sjetvu izuzetno kratki, nedostatak osnovnog energenta dovodi proizvođače u situaciju da ne mogu obaviti nužne agrotehničke zahvate. Time se ugrožava ne samo ovogodišnji urod, već i ukupna stabilnost domaće poljoprivrede i opskrbe hranom", poručili su iz HPK.
Dodatni problem, kako navode, predstavlja pravilo prema kojem je točenje plavog dizela dozvoljeno isključivo izravno u traktore. Takva praksa, kaže HPK, pokazuje se potpuno nepraktičnom na terenu jer traktori imaju ograničen kapacitet spremnika, a značajan dio goriva potroši se već na putu od benzinske crpke do gospodarstva.
HPK stoga pita zašto se poljoprivrednicima ne dopušta točenje u kanistre, što bi omogućilo racionalnije i učinkovitije korištenje goriva.
Nejasno je, kaže, i postupanje benzinskih crpki koje ne nude adekvatna rješenja u ovim izvanrednim okolnostima, unatoč činjenici da je riječ o pitanju od strateškog značaja za državu.
Posebno zabrinjava izostanak reakcije nadležnih institucija, prije svega Ministarstva gospodarstva, koje do sada nije ponudilo konkretne mjere niti rješenja za prevladavanje ove situacije, istaknuli su iz Komore.
