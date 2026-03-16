Revolut traži voditelja u Hrvatskoj. Objavljeni uvjeti
Britanski Revolut, jedna od najvećih digitalnih banaka na svijetu, traži regionalnog voditelja u Hrvatskoj.
Uvjeti i zadaci
Revolut je prije mjesec dana objavio oglas za posao u kojem traži voditelja u Hrvatskoj. U oglasu su naveli da će među njegovim zadacima biti vođenje podružnice.
Među navedenim uvjetima poželjno je da kandidat ima iskustvo s osnivanjem tvrtke u Hrvatskoj, da poznaje rad hrvatskih bankarskih regulatora i tečno govori hrvatski jezik. Uz to kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva u financijskom sektoru odnosno u savjetovanju o upravljanju na hrvatskom tržištu.
Zadaci voditelja bit će, među ostalim, suradnja s glavnim uredima u Velikoj Britaniji i u Litvi, gdje Revolut ima bankarsku licencu za europsko tržište.
U Revolutu na pitanje Forbesa Slovenija otvaraju li u Hrvatskoj lokalnu poslovnicu nisu jasno odgovorili. Naveli su samo da lokalne poslovnice imaju u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj, Rumunjskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Portugalu i Irskoj. Uz to najavljuju i otvaranje u Grčkoj i Mađarskoj. Nisu komentirali ni jesu li za raspisano radno mjesto već pronašli odgovarajućeg kandidata. U hrvatskom sudskom registru zasad nije registrirana podružnica Revoluta.
Također u britanskoj tvrtki nisu odgovorili bi li eventualni ured u Hrvatskoj donio i neke promjene odnosno novosti za slovenske korisnike Revoluta. On je među Slovencima vrlo popularan, piše Forbes, jer prema posljednjim podacima u Revolutu račun ima otvoren više od 230 tisuća slovenskih rezidenata. Ukupno Revolut u svijetu ima više od 70 milijuna korisnika.
Prošle godine najavili još jedno europsko sjedište
Prošlog svibnja Revolut je najavio da će, nakon Litve, otvoriti još jedno sjedište tvrtke u Europi, i to u Parizu, odakle će voditi operacije za zapadnu Europu. Tada su najavili i podnošenje zahtjeva za francusku bankarsku licencu, no francuski regulator još nije donio odluku.
Prije nešto manje od godinu dana najavili su i da će nastaviti osnivati lokalne poslovnice i na drugim europskim tržištima. U tom kontekstu može se razumjeti i objavljeni oglas za voditelja u Hrvatskoj.
Punopravna banka u Velikoj Britaniji
Prije nekoliko dana, nakon pet godina čekanja, dobili su i punu bankarsku licencu u Velikoj Britaniji. Godine 2024. dobili su licencu s ograničenjima, a sada su im britanski regulatori odobrili potpunu licencu pa mogu početi djelovati kao punopravna britanska banka.
„Osnivanje naše britanske banke bila je dugoročna strateška prioritetna zadaća za Revolut i predstavlja važan trenutak na našem putu. Ujedinjeno Kraljevstvo je naše domaće tržište i ključno za naš rast“, rekao je prilikom dobivanja licence rusko-britanski direktor i suosnivač Revoluta Nik Storonsky.
Grupa si je postavila cilj da do 2030. uđe na 30 novih tržišta te je nedavno najavila ulaganje od 10 milijardi funti u svoje globalno poslovanje u sljedećih pet godina, izvijestio je Guardian. Tržišna vrijednost tvrtke prošle je godine iznosila 75 milijardi dolara.
