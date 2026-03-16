Revolut traži voditelja u Hrvatskoj. Objavljeni uvjeti

U Revolutu na pitanje Forbesa Slovenija otvaraju li u Hrvatskoj lokalnu poslovnicu nisu jasno odgovorili. Naveli su samo da lokalne poslovnice imaju u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj, Rumunjskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Portugalu i Irskoj. Uz to najavljuju i otvaranje u Grčkoj i Mađarskoj. Nisu komentirali ni jesu li za raspisano radno mjesto već pronašli odgovarajućeg kandidata. U hrvatskom sudskom registru zasad nije registrirana podružnica Revoluta.