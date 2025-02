Ryanair uveo promjene, putnici bijesni: “Treba ih bojkotirati!”

Podijeli :

Ryanair je odlučio ukinuti papirnate ukrcajne karte i potpuno prijeći na digitalne prijave, što je izazvalo bijes među pojedinim putnicima. Neki od njih pozivaju na bojkot zrakoplovne kompanije zbog ove promjene. Podsjetimo, stručnjaci su već najavili kako bi ova promjena mogla dovesti do poteškoća i komplikacija kod ukrcaja jer nemaju sve zračne luke na svijetu prilagodbu za ovaj način rada.

Putnici su svoje nezadovoljstvo krenuli izražavati po društvenim mrežama, pa čak ima poziva i na bojkot zrakoplovne kompanije. “Ljudi bi ih trebali bojkotirati, nemaju svi pametne telefone ili aplikacije”, napisao je Youssef Ka s kojim se složio Raymond Skinner. “Jednostavno ih bojkotirajte, izaberite easyJet ili Jet2”, kaže Skinner.

Putnici zabrinuti zbog mogućih problema

“Nemojte letjeti s njima, ionako su užasni”, “radije bih hodao”, neki su od komentara.

No većina je putnika jednostavno zabrinuta zbog praktičnih problema koje nova pravila mogu donijeti pa se jedna žena zapitala što će napraviti ako joj mobilni uređaj ili aplikacija ne rade u trenutku ukrcaja na let. To muči i ostale koji tvrde kako neke zemlje ne prihvaćaju mobilne boarding karte, pa im nije jasno što bi trebali napraviti ako se to dogodi. Najčešće se brinu za letove u Maroko, u kojem zračne luke nisu prilagodile svoje sustave na ovaj način rada, piše Metro, a prenosi Net.hr.

Iako Ryanair potvrđuje da nisu sve zračne luke prihvatile digitalne ukrcajne karte, navode kako će putnici koji putuju iz Turske, Maroka i sličnih zemalja još uvijek mogu isprintati svoje karte.

Jedan putnik je podijelio iskustvo u kojem mu je u elektroničkoj prijavi pisalo da nema rezerviranu prtljagu, iako je imao. Šalterski službenik je brzo riješio problem, no zanima ga što bi se dogodilo da mu nije imao tko pomoći. Međutim, mnogi putnici nisu zabrinuti. Iz Ryanaira poručuju da oko 60 posto njihovih korisnika već koristi aplikaciju, a očekuju kako će taj broj rasti na 80 posto do kraja ove godine.

“Nemam papirnate karte već pet godina”, “Tako je lako koristiti aplikaciju na telefonu. Zašto bi netko želio papirnatu kartu”, komentirali su neki korisnici na društvenim mrežama.

Ryanair planira potpuno ukinuti papirnate karte do svibnja 2025., čime bi postali prva zrakoplovna kompanija na svijetu koja je potpuno prešla na digitalne karte.

Što napraviti kad nemate interneta ili vam mobitel ne funkcionira?

Iz Ryanaira poručuju da će putnicima tiskati ukrcajne karte, ali još nije jasno hoće li trebati platiti dodatnu naknadu za ovu uslugu, niti što će se dogoditi ako vam se baterija na mobitelu ugasi prije sigurnosne kontrole.

Jednom kada preuzmete svoju ukrcajnu kartu na mobilni uređaj, nećete trebati internet da biste je pokazali. Preporučuje se preuzeti kartu prije nego stignete na aerodrom kako biste izbjegli probleme s povezivanjem na internet.

Ryanair uz to preporučuje korištenje aplikacije za pristup ukrcajnoj karti, a putnici mogu koristiti i screenshot kao dodatno osiguranje, pod uvjetom da sadrži sve potrebne informacije: broj leta, QR kod, ime i broj sjedala.

